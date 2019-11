Ilva | Arcelor | governi | sindacatiTutti i killer di acciaio e Taranto

Ex Ilva - quando l’ad di ArcelorMittal criticava ArcelorMittal : “Taranto per loro è una solo una filiale dell’impero. Quanti dubbi sulla gara” : Lucia Morselli aveva capito tutto molto tempo fa. Lo scorso anno profetizzò che Taranto, per ArcelorMittal, sarebbe stata “una delle tante filiali di un impero che ha il suo centro altrove”. Insomma, sacrificabile all’occasione come sta avvenendo 16 mesi dopo. Chissà cosa ne pensa ora la manager 63enne dei piani del colosso dell’acciaio con sede in Lussemburgo. Perché quelle frasi le pronunciò quando era al vertice di ...

Mercato e Moody's a gamba tesa "ArcelorMittal via subito dall'Ilva" : Non ci voleva. Non sono il Mercato, ma anche le agenzie di rating. Mentre il Governo attende la risposta dei Mittal dopo il vertice di mercoledì al termine del quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato 48 ore al colosso dell’acciaio franco-indiano per una retromarcia sul recesso dal contratto di affitto di ramo d'azienda, Moody’s Segui su affaritaliani.it

ArcelorMittal - a Taranto sciopero di 24 ore nell’impianto dell’ex Ilva : Dalle ore 7 della mattina di venerdì 8 novembre, è scattato uno sciopero di 24 ore indetto da Fim, Fiom e Uilm nello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto e negli altri siti del Gruppo ArcelorMittal. La protesta dei sindacati contro l'annunciato disimpegno della multinazionale anglo-indiana, che ha avviato la procedura di retrocessione dei rami d’azienda, non ha trovato il sostegno del sindacato Usb mentre nello stabilimento ArcelorMittal ...

Ilva/ Le false soluzioni tra nazionalizzazione e cause ad Arcelor Mittal : La vicenda relativa all'ex ILVA di Taranto sta mostrando con che superficialità una questione così importante è stata trattata dal Governo

Ex Ilva - Patuanelli : Arcelor Mittal non mantiene gli impegni : Ex ilva:"L'impegno del Governo e' fare rispettare i patti ad Arcelor Mittal. L'azienda ha risposto in modo univoco: anche se si risolvono le questioni

Ex Ilva - Calenda : "Un piano in 3 mosse per ArcelorMittal" : Carlo Calenda non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo nella politica italiana, ma da quando ha detto addio al Partito Democratico mentre andava prendendo forma il nuovo esecutivo è diventato più attivo e sempre pronto a fornire il proprio punto di vista. O la possibile soluzione, come nel delicato caso dell'ex Ilva di Taranto che sta facendo tremare l'esecutivo di Conte in queste ore.Con un video diffuso sui suoi canali ...

Ilva - il governo incalza Arcelor ma valuta la nazionalizzazione dell’acciaio : I commissari diffidano Mittal. Conte sale al Quirinale per fare il punto sulla vertenza. Appello del premier a enti locali e parti sociali: restiamo uniti, parliamo con un voce sola

Ex Ilva - Conte : valutiamo anche la nazionalizzazione. Patuanelli : ArcelorMittal non tornerà indietro : Il ministro: «Sul ritiro sono responsabili molti governi precedenti a Conte». Domani sciopero di tutti i lavoratori in Italia e assemblea a Genova

Ex Ilva - colloquio Conte-Mattarella. Il premier incontra i sindacati e gli enti locali. Fico : “Stato sia unito - duri con ArcelorMittal”. : Le prime 24 ore dei due giorni indicati dal premier Conte per trovare una soluzione alla crisi dell’Ilva che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono state all’insegna degli incontri, politici, sindacali e istituzionali. La Regione Puglia, gli enti locali, i sindacati: nel giorno in cui il ministro Stefano Patuanelli ha detto in Aula che ArcelorMittal vinse la gara grazie all’offerta economica, il premier Giuseppe ...

Ex Ilva - Fico : “Lo Stato dev’essere duro con ArcelorMittal. Azienda non può fare ciò che vuole e stracciare il contratto” : Lo Stato deve essere “unito, compatto nel far valere ragioni e diritti, perché una multinazionale non può pensare di stracciare un contratto in questo modo. Lo Stato su questo deve essere molto duro“. Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a proposito dell’ex Ilva, intercettato dai cronisti davanti a Palazzo Chigi. Contrasti nel M5s per lo scudo penale ad ArcelorMittal? “A questo pensano il governo il ...

Ex Ilva - Buffagni : “Lega ha investito 300mila euro in bond di ArcelorMittal. Spero pensino ai lavoratori e non alle loro tasche” : “La Lega ha investito 300mila euro in bond di ArcelorMittal. Spero che arrivati a questo punto pensino ai lavoratori e non ai soldi che hanno investito“. A dirlo è il viceministro all’Economia del M5s, Stefano Buffagni, in riferimento al caso dell’ex Ilva. In particolare, l’esponente dei 5 stelle tira fuori la notizia data Giovanni Tizian e Stefano Vergine nel volume Il libro nero della Lega secondo cui sia il ...

Ex Ilva - gli effetti collaterali del disimpegno di Arcelor Mittal : a rischio 400 operai Sanac : Non ci sono solo i 5mila operai di Taranto che rischiano il licenziamento. Adesso il dietrofront di Arcelor Mittal, pronta a restituire l’ex Ilva, rischia di mettere in pericolo il posto di altri circa 400 dipendenti che attualmente lavorano per Sanac, l’azienda dell’indotto con sedi a Massa, Vado Ligure, Gattinara (Vercelli) e Assemini–Grogasti (Cagliari) che produce refrattari di acciaio dipendente per il 70% da Ilva. Nell’accordo che ...

Ex Ilva - Conte su ArcelorMittal : “Non possiamo consentire che dall’Italia si venga e si vada via” : "Abbiamo messo sul tavolo lo scudo penale come primo argomento di conversazione: sull'immunità il governo è compatto", ha rassicurato Giuseppe Conte. Alla puntata di Porta a Porta in onda questa sera, il presidente del Consiglio si è mostrato fermo: "Chi viene in Italia deve rispettare le regole. Il governo non potrà mai accettare" le richieste di Arcelor Mittal.Continua a leggere