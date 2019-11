Dossier Ilva | alle 15 30 Governo | sindacati ed enti locali a P Chigi

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 7 novembre 2019) Una trattativa a oltranza, 24 ore su 24, per salvaguardare gli stabilimdell’ex, la forza lavoro e la città di Taranto. All’annuncio di ieri di Giuseppe Conte, dopo il confronto andato male ieri a Palazzocon ArcelorMittal - con lo spettro di 5 mila esuberi - fa seguito la convocazione di un vertice con le parti sociali e gli, convocato per le 15.30.A darne conferma è Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia, ai microfoni di Sky Tg24. “Se Conte ci ascolterà, siamo in grado di portare una proposta per gli stabilimdi Taranto” afferma l’esponente dem, “ricordiamoci che la fabbrica è già dello Stato, Mittal ha solo affittato un ramo d’azienda. Ci sono i soldi, anche dell’Ue, per ristrutturare la fabbrica, lo Stato non deve trattare con Mittal in condizione di ...

