Amazon Echo Studio è disponibile da oggi in Italia con Dolby Atmos

Come aggiornare software di Amazon Echo : Un vostro amico vi ha detto che ha ricevuto un aggiornamento software per il suo Amazon Echo e quindi adesso vorreste verificare anche voi se è disponibile per il vostro. Se non conoscete i passaggi leggi di più...

Come controllare versione software di Amazon Echo : Negli ultimi mesi, Amazon ha portato sul mercato diversi dispositivi della serie Echo per accontentare un po’ tutti gli utenti. Visto che ne avete acquistato uno da un po’ di tempo, cercate una guida che leggi di più...

Nuovi dettagli confermano che Amazon potrebbe aggiungere il tracciamento del fitness su Echo Buds : CNBC ha scoperto una funzionalità nascosta all'interno dell'app Alexa a settembre, la quale suggerisce che Amazon sta per sviluppare una funzionalità di tracciamento del fitness per le cuffie Echo Buds. Un altro indizio che avvalora questa ipotesi è la presenza di una nuova sezione "fitness" all'interno dell'app Alexa che non era presente alcune settimane fa. L'articolo Nuovi dettagli confermano che Amazon potrebbe aggiungere il tracciamento ...

Come rimuovere dispositivi da Amazon Echo : Con i prodotti Amazon Echo è possibile controllare tantissimi tipi di prodotti smart Come ad esempio prese e lampadine intelligenti. In questo articolo odierno, andremo a vedere insieme Come rimuovere dispositivi da Amazon Echo qualora leggi di più...

Questa nuova feature delle Echo Buds di Amazon farà contenti gli amanti del fitness : Le cuffie true wireless Echo Buds di Amazon potrebbero integrare una funzione di tracking dell'allenamento fisico L'articolo Questa nuova feature delle Echo Buds di Amazon farà contenti gli amanti del fitness proviene da TuttoAndroid.

Amazon : 30% di sconto su tanti accessori per Kindle - Fire ed Echo : Arriva su Amazon un’interessante promozione valida fino al 21 novembre con tanti accessori in offerta

Come collegare Amazon Echo alla TV : Utilizzando delle apposite skill, è possibile connettere il proprio televisore a uno degli smart speaker proposti da Amazon. Se vi state chiedendo quali sono i passaggi da seguire, allora siete capitati nel posto giusto. Nelle leggi di più...

Amazon Echo Wall Clock - l’orologio da muro con Alexa arriva in Italia : (Foto: Amazon) arriva ufficialmente anche in Italia Echo Wall Clock ossia l’orologio smart di Amazon in grado di interfacciarsi anche con l’assistente virtuale Alexa. Si può trovare sul sito ufficiale dell’e-commerce per un prezzo piuttosto popolare di 29,99 euro andando ad aggiungere un ulteriore tassello alla famiglia di dispositivi connessi. Di cosa si tratta? Echo Wall Clock è a tutti gli effetti un orologio analogico con ...

Wind spaventa la concorrenza offrendo 100 GB e Amazon Echo Dot in regalo : Wind tenta i suoi ex clienti, avvisati attraverso un SMS di invito, con una nuova offerta che offre 100 GB di traffico Internet al mese e Amazon Echo Dot in regalo. L'articolo Wind spaventa la concorrenza offrendo 100 GB e Amazon Echo Dot in regalo proviene da TuttoAndroid.

Amazon Echo Wall Clock disponibile all’acquisto in Italia : È servito poco più di un anno per accogliere in Italia Echo Wall Clock: l'orologio da parete smart griffato Amazon è finalmente disponibile all'acquisto L'articolo Amazon Echo Wall Clock disponibile all’acquisto in Italia proviene da TuttoAndroid.

Da lunedì Wind dovrebbe regalare Amazon Echo Dot con la SIM da 100 Giga al mese abbinata alle sue offerte fisse : lunedì 24 ottobre 2019 dovrebbe prendere il via una nuova iniziativa targata Wind in virtù della quale sarà possibile ricevere gratuitamente Amazon Echo Dot L'articolo Da lunedì Wind dovrebbe regalare Amazon Echo Dot con la SIM da 100 Giga al mese abbinata alle sue offerte fisse proviene da TuttoAndroid.

Milioni e milioni di Amazon Echo e Kindle ancora esposti a questa grave vulnerabilità : A distanza di due anni sono ancora milioni i dispositivi Amazon Echo e Amazon Kindle a risultare vulnerabili agli attacchi KRACK: la preoccupante notizia arriva da ESET. L'articolo milioni e milioni di Amazon Echo e Kindle ancora esposti a questa grave vulnerabilità proviene da TuttoAndroid.

Tris di offerte Amazon su Echo e Kindle più che mai scontati dal 17 ottobre : Le offerte Amazon in partenza oggi 17 ottobre sono dedicate soprattutto agli amanti dei prodotti a marchio del noto store online. Per la linea di altoparlanti intelligenti Echo ma pure per gli ebook reader Kindle sono a disposizione degli sconti interessanti da prendere in seria considerazione. Si parte con il più amato e richiesto di tutti, ossia l'Echo Dot più che presente in molti casi di italiani. Il modello è quello di terza ...

Il nuovo Amazon Echo e Echo Dot con orologio sono in vendita da oggi : A qualche settimana dalla loto presentazione, iniziano oggi le spedizioni di Amazon Echo Dot con orologio e Amazon Echo di terza generazione. L'articolo Il nuovo Amazon Echo e Echo Dot con orologio sono in vendita da oggi proviene da TuttoAndroid.