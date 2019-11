Meloni mania | #iosonogiorgiachallenge spopola in rete

Meloni chiude Atreju : “Conte è un perfetto maggiordomo di Francia e Germania” : Giorgia Meloni, nel suo comizio di chiusura ad Atreju, se la prende con il presidente del Consiglio Conte, che ieri è stato ospite dell'evento: "fino a poche settimane fa veniva bollato come un burattino, è improvvisamente diventato un grande statista. Un premier perfetto per un governo che piacesse a Francia e Germania, obbediente ai loro diktat, un perfetto maggiordomo in guanti bianchi".Continua a leggere