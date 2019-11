La beta di Football Manager 2020 è qui per tutti gli allenatori in erba

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Dopo le numerose richieste da parte dei fan riguardo lasui social di, Sports Interactive e SEGA Europe possono finalmente annunciare che la versionepubblica pre-release diè disponibile su PC e Mac.i dettagli nel comunicato ufficiale.Coloro che hanno già effettuato il pre-order di FM20 da un partner digitale approvato da SEGA*, possono ora effettuare l'accesso su Steam e giocare ladalla propria libreria. Non è ancora troppo tardi per accedere allapre-release: coloro che effettueranno il pre-order di FM20 su PC e Mac prima dell'uscita del gioco, in arrivo martedì 19 novembre, (da un rivenditore digitale partecipante) vedrà laimmediatamente aggiunta alla propria libreria Steam.Lapre-release è una versione quasi completa (ma non del tutto definitiva) del gioco, quindi i giocatori possono riscontrare alcuni ...

MrMalusGaming : #FM20 Disponibile la beta di Football Manager 2020 - IlVideogiococom : Football Manager 20, la beta è disponibile - italiatopgames : Football Manager 2020 – Tutti i dettagli sulla Beta -