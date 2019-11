Governo rischia l’implosione | “Avanti se fa cose” I dem | così la corda si spezza

Governo "manettaro" : che cosa rischia chi non paga le tasse (che aumentano di 2 miliardi) : Il Governo alza le pene per gli evasori ma la riforma del fisco è invisa anche dall'anima moderata del Governo: Renzi...

Governo galera per i grandi evasori.. ma a rischiare il carcere è proprio lui - Giuseppe Conte e suo suocero : galera ai grandi evasori, un provvedimento forse giusto, o forse dipende dal tetto in euro che si tenta di applicare. Uno stato troppo duro con gli evasori fiscali non piace molto agli italiani, anzi incute un pò di timore. Ma a rischiare il carcere, in caso, come sembra di approvazione della legge che prevede il carcere per chi non paga le tasse sarebbe proprio lui….il premier giallorosso, prima gialloverde Giuseppe Conte. Ma non solo ...

Di Maio sfida Conte : il Governo rischia. E ottiene un vertice : Il ministro: nella manovra i nostri punti imprescindibili. Zingaretti: gli italiani non sono co...i, ci sarà una rivolta

Monza - la metropolitana rischia di saltare per colpa del Governo : Pina Francone Le colpe del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che non ha ancora sbloccato lo stanziamento di 900 milioni di euro per la metro Che fine hanno fatto i 900 milioni di euro, previsti dalla scorsa Finanziaria, per il prolungamento della metropolitana 5 da Milano fino a Monza? Una cifra importante tenuta congelata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E ora il progetto potrebbe andare in soffitta ...

Governo : maggioranza rischia una brutta figura su Nadef - poi arriva ok sul filo di lana : Il Governo giallorosso, almeno stando ai numeri, ha rischiato quella che sarebbe stata una clamorosa brutta figura. La motivazione risiede nel fatto che alla Camera l'approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza si è concretizzata davvero per un pelo, un passaggio che può avvenire soltanto se si raggiunge la maggioranza assoluta: le numerose assenze in seno alla maggioranza giallorossa hanno fatto sì che ...

Siria - Di Maio : “Offensiva turca inaccettabile - Governo la condanna. Rischia di compromettere lotta al terrorismo” : “L‘offenisva turca è inaccettabile, la condanniamo come governo. Rischia di compromettere la lotta al terrorismo”. A dirlo, dalla Farnesina, è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aproposito dell’invasione di Ankara nel Kurdistan Siriano. Di Maio ha chiesto che Erdogan cessi immediatamente il fuoco. L'articolo Siria, Di Maio: “Offensiva turca inaccettabile, governo la condanna. Rischia di compromettere lotta al ...

Ferruccio De Bortoli a L'aria che tira - la profezia sul Governo M5s-Pd : "Perché rischia di non funzionare" : governo, ambiente e Greta Thunberg. Questi gli argomenti all'ordine del giorno a L'aria che tira, su La7. La conduttrice, Myrta Merlino, interpella Ferruccio De Bortoli, ospite in studio: "Tu è molto tempo che dici che non abbiamo una classe dirigente all'altezza della situazione. Il governo M5s-Pd