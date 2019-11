EICMA 2019 Michelin presente anche con le suole tecniche per le calzature

EICMA 2019 - novità e sorprese della fiera a due ruote più importante d’Europa – FOTO : La 77esima edizione Eicma 2019, Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, è in programma dal 7 all’10 novembre a fiera Milano-Rho, ma già i battenti si sono aperti per le giornate stampa. Un festival dedicato alle novità di settore ma anche a competizioni e spettacoli di intrattenimento. E un’occasione per guardare al futuro, elettrificato, dei mezzi a due ruote. Fra le novità da non perdere figurano la Honda CBR 1000RR ...

EICMA 2019 : Honda svela i suoi modelli di punta CBR1000RR-R Fireblade e Fireblade SP : Il nuovo telaio e il nuovo motore attingono a piene mani dalla tecnologia impiegata sulla RC213V MotoGP. La potenza cresce...

V Helmets – “Born in the Wind” : ad EICMA 2019 il nuovo modello Eolo [GALLERY] : V Helmets presenta Eolo, born in the wind: ad Eicma 2019 il nuovo modello di punta del brand V Helmets, il brand di caschi che sta rivoluzionando il settore grazie ad innovazione, creatività ed ecletticità, presenta ad Eicma 2019 il suo modello di punta: Eolo. Il mantra che accompagna questo nuovo design é “Born in the Wind”. Un segno particolare ed un dettaglio non trascurabile, da cui deriva anche il nome del casco, la cui sagoma è ...

EICMA 2019/ Al via l'edizione del Moto Rivoluzionario : Ha ufficialmente aperto oggi i battenti EICMA 2019, aperta fino a domenica 10 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho

EICMA 2019 – Bosch prepara i veicoli a due ruote e powersport per il futuro [GALLERY] : Display di nuova generazione: schermo più grande per una migliore leggibilità. Sistemi avanzati di assistenza alla guida: maggiore sicurezza e comfort. Sistemi di propulsione: tecnologia all’avanguardia per ridurre le emissioni Il motociclismo è passione, dinamismo e velocità. Inoltre, permette di sperimentare una sensazione unica di piacere di guida e di libertà. Per rendere i veicoli a due ruote e powersport adatti al futuro, senza ...

EICMA 2019 - per moto e scooter ottobre ancora in rialzo (+10 - 7%) : Al via a Milano il 77esimo salone del ciclo e motociclo con oltre 1.800 espositori. Riflettori puntati sui nuovi modelli

EICMA 2019 : la 77ª edizione fa il pieno di novità e si annuncia tra le più ricche di sempre : Tutto ciò che c'è da sapere sul Salone Internazionale del Ciclo e del Motociclo, giunto alla sua 77ª edizione

EICMA 2019/ Con RIDEMOOD l'esposizione contamina Milano : Domani aprirà i battenti EICMA 2019. Con RIDEMOOD, lo spirito dell'evento espositivo continuerà anche quest'anno a vivere in città

EICMA 2019 – Qooder al Salone di Milano amplia l’offerta di scooter elettrici con due nuove proposte : Qooder, ad EICMA la più grande offerta di scooter elettrici del mondo Al Salone di Milano l’azienda svizzera amplia l’offerta di modelli a batteria con due nuove proposte, aggiungendo alle 2 ruote elettriche anche le 3 e 4, in un range di prezzi variabile da 50 a 450 euro al mese. Allo stesso tempo debuttano anche altre quattro importanti novità. Martedì 5 novembre, alle ore 9, 20 minuti, 15 secondi, con la tipica precisione svizzera, ...

EICMA 2019 - le novità più interessanti : Eicma 2019 è pronto a partire e noi vi sveliamo quali saranno le novità più interessanti che vedremo nei padiglioni della Fiera di Rho. L2019;Edizione numero 77 dell2019;Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, in programma dal 5 al 10 novembre prossimi vedrà partecipare 1800 brand provenienti da più di 40 Paesi. Ovviamente, oltre a moto e scooter, ci saranno anche le biciclette, gli accessori e ...

EICMA 2019 – V Helmets al Fuori Salone ‘Love to Ride’ con Scuola del Fumetto Milano [GALLERY] : V Helmets, in occasione di EICMA – Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo di Milano – dal 5 al 10 novembre 2019, è presente a Love To Ride, il Fuori Salone in Rinascente in collaborazione con Scuola del Fumetto di Milano EICMA è una manifestazione che, fondata nel 1914, è diventata l’evento motociclistico più importante al mondo. V Helmets, il brand di caschi che sta rivoluzionando il settore con le sue nuove linee e le sue ...

EICMA 2019/ Dall'Orto : ci aspettiamo un'edizione da record : tutto pronto per l'inizio di EICMA 2019, che aprirà il 5 novembre a Milano - Rho Fiera. Andrea Dall'Orto si aspetta di superare l'edizione record del 2017

EICMA 2019 - a Milano la 77esima edizione del salone delle due ruote : A motore o pedalata assistita, purché siano due ruote. È il mantra che anche quest’anno animerà la 77esima edizione di Eicma, il salone di Milano-Rho dedicato a cicli e motocicli. Saranno di nuovo gli spazi della Fiera del capoluogo lombardo ad ospitare la rassegna, dal 5 al 10 novembre prossimi, all’interno di 8 padiglioni – due in più rispetto alle edizioni passate: 1800 i brand attesi, con adesioni che continuano anche crescere a ...

Lo stand BMW Motorrad a EICMA 2019 sarà emozionante come mai prima d'ora grazie al nuovo approccio del brand. "Make Life A Ride" – il motto che celebra il motociclismo come uno stile di vita e la trasforma in un'esperienza unica e unificante, prende varie forme e sfaccettature e lo stand in fiera diventa un