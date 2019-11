Cup of China 2019 | Grand Prix pattinaggio artistico | come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Mancano poco più di quarantotto ore all’inizio della Cup Of, quarta tappa del circuito ISU-2020 diche andrà in scena da venerdì a 8 novembre a domenica 10 presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongquing (Cina). Previstesempree emozioni; nello specifico assisteremo allae sfida tra Anna Shcherbakova, pronta a staccare il pass per la Finale di Torino dopo il trionfo a Skate America, e la compagna di squadra Elizaveta Tuktamysheva, pronta a sua volta ad arginare avversarie validela sudcoreana Young You e la quotata giapponese Satoko Miyahara. In campo maschile l’azzurro Matteo Rizzo andrà alla ricerca del riscatto dopo la brutta parentesi canadese pattinando due performance di livello scontrandosi con il padrone di casa Jin Boyang e con atleti del calibro del russo Andrei Lakukin e del nipponico ...

