Come condividere una cartella nell’app Note su iOS

Fonte : chimerarevo

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Con il rilascio di iOS 12, Apple ha deciso di aprire a tutti gli utenti, la possibilità diuna nota creata con l’applicazione di serie presente su iPhone, iPad e iPod Touch, e consentire leggi di più...

rodridepaul : Onorato di aver ricevuto questo premio al Galà AIC del Triveneto come migliore giocatore dell’Udinese 18/19. Lo vog… - reportrai3 : Gli account e i profili in grado di rendere virali le campagne social, possono essere anche interamente automatizza… - ilfoglio_it : Obama dice che un tweet sdegnato non si qualifica come “attivismo”, che i test di purezza sono pericolosi e che anc… -