(Di mercoledì 6 novembre 2019) Lasarà rivoluzionata, sono attese molte novità nel massimo circuito internazionale dileggera e si aspettano diverse lamentele visto che sono statebendiscipline: 200, 3000, saltoe lancio del disco non saranno più inseriti nei programmi dei vari meeting (naturalmente il provvedimento riguarda entrambi i sessi). La IAAF ha deciso di provvedere a questo taglio drastico, riducendo così le specialità da 16 a 12 in modo da ridurre la durata degli eventi a 90 minuti, rendendoli così più appetibili per le televisioni. Da un sondaggio condotto online in Cina, Francia, USA, Sudafrica e al termine delle tappe del 2019 in Belgio, Gran Bretagna, Svizzera è emerso che le specialità più amate sono 100 metri, salto in lungo, salto in alto, salto con l’asta, 200, 400 mentre quelle con meno appeal sono appunto 3000,e disco che ...

OA_Sport : Atletica, Diamond League 2020: cancellate quattro specialità! 200, triplo e siepi fuori dal circuito - GiuliettaVanni : RT @paoloigna1: Ormai lo chiamiamo ancora sport ma non ha più tanto significato questo nome davanti a queste decisioni - paoloigna1 : Ormai lo chiamiamo ancora sport ma non ha più tanto significato questo nome davanti a queste decisioni -