ARROW - Recensione 8x03 Leap of Faith e 8x04 Present Tense

Fonte : lostinaflashforward

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Buongiorno tesori miei! Scusate per l'assenza della scorsa settimana ma non sono stata molto bene. Comunque ora ci sono, vediamo insieme cos'è successo nella terza e nella quarta puntata di.Non so di preciso cosa mi aspettassi dalla puntata su Nanda Parbat, ma di sicuro non un Oliver versione Indiana Jones alla ricerca dell'artefatto perduto. Sono però contenta di aver rivisto Thea e soprattutto che Oliver abbia avuto la possibilità di dirle addio. Visto la storyline sconclusionata che avevano creato per lei nelle stagioni passate, vi confesso di non aver sentito particolarmente la mancanza di Thea in sé, ma Dio se mi mancava vedere Oliver nelle vesti di fratello maggiore! Quest'anno ci stanno mostrando davvero tanto del lato sentimentale di Ollie e non posso che esserne felice. Certo, una parte di me è incazzata perché lo fanno proprio ora che la serie sta finendo, ma cerco di ...

