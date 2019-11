Upas | trama del 6 novembre | Ugo si reca da Diego in carcere | Giulia in crisi per Denis

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019) Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole (), la soap opera in onda dal 1996 con un discreto successo di ascolti sulla tv di Stato. Ladella nuova puntata di mercoledì 6dalle ore 20:45 su Rai 3, rivelano che Ugo Alvini De Carolis farà una visita aGiordano inper aggiornarlo sulle indagini.Poggi, invece, sarà sempre più ina causa della sua storia con. Un posto al sole, puntata 6: Ugo visitain cella Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori della soap opera ambientata al Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardante la puntata 5368 in onda mercoledì 6si soffermano sulle indagini di Franco, interpretato dall'attore Peppe Zarbo. Scendendo nel dettaglio, le indagini sull'investimento del legale Leone potrebbe causare una serie di problemi al Boschi ed i componenti della ...

