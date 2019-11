The Irishman | i bravi ragazzi di Martin Scorsese sono invecchiati

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 5 novembre 2019) “Che razza d’uomo fa una telefonata del genere?” si chiede The, l’americano di origini irlandesi Frank Sheeran (Robert De Niro), ormai vecchio, mentre si confessa a un prete nella casa di riposo in cui (soprav)vive malinconicamente. La telefonata cui si riferisce è quella fatta alla moglie di Jimmy Hoffa (Al Pacino), in ansia perché il marito è sparito da giorni. Lui le dà speranza e conforto. Il punto è che è stato Frank a ucciderlo, tradendo l’uomo cui doveva tutto, perché la mafia glielo ha ordinato. The, l’ultimo è il più lungo dei film di, 210 minuti, prodotto da Netflix e per questo uscito solo pochissimi giorni in sala in versione originale sottotitolata – con uno strascico di polemiche al di qua e al di là dell’oceano – è anche quello che più ricorda Il Padrino di Francis Ford Coppola. C’è la stessa tensione alla saga e alla centralità del ...

