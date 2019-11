Pensioni flessibili e LdB 2020 | Catalfo incontra i sindacati e conferma Quota 100

Pensioni flessibili e LdB2020 - su Quota 100 spunta clausola di 'congelamento salva conti' : Arrivano nuovi aggiornamenti sull'impianto della Manovra 2020 e sulla conferma delle nuove Pensioni anticipate tramite Quota 100. L'esecutivo giallo-rosso ha infatti risposto ai dubbi emersi da Bruxelles negli scorsi giorni avallando nuovamente il meccanismo sperimentale di prepensionamento, ma certificando anche un impegno rispetto alle previsioni di risparmio connesse al numero di richieste che saranno inviate all'Inps. Pensioni anticipate e ...

Pensioni anticipate e LdB 2020 - la Cgil oltre Q100 : 'Flessibilità per tutti da 62 anni' : Dai sindacati arriva una nuova richiesta di flessibilizzazione nell'accesso alla pensione dopo la produzione di stime aggiornate in merito ai risparmi accumulati con il decreto numero 4 del 2019. Secondo quanto indicato dall'ufficio tecnico della Cgil, le elaborazioni riguardanti i risparmi derivanti dalle Pensioni anticipate tramite Quota 100 e dalle altre misure di prepensionamento potrebbero arrivare a contare circa 7 miliardi di euro. Si ...

Pensioni flessibili - la Quota 100 confermata per evitare nuovi esodati : La preoccupazione dell'esecutivo verso la possibile creazione di nuovi esodati ha determinato la conferma delle Pensioni anticipate tramite Quota 100 nel loro meccanismo di funzionamento attuale. È questa la sintesi dell'acceso dibattito che ha preso corpo all'interno della maggioranza nelle scorse settimane e che sembra essersi inasprito durante gli ultimi giorni. Un confronto al quale ha messo la parola fine il Premier Giuseppe Conte, ...

Pensioni flessibili e Manovra 2020 : Conte conferma - 'la Q100 resta' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 16 ottobre 2019 vedono arrivare importanti conferme da parte del Premier Giuseppe Conte in merito alla quota 100 e all'intervento che il governo intende portare avanti nel comparto previdenziale. Ma tra le prese di posizione registrate nelle ultime ore emergono spunti interessanti anche da parte dei tecnici e dei sindacati. Il Premier Conte conferma le uscite flessibili tramite Quota 100 Nel 2020 le nuove ...

Pensioni flessibili e LdB2020 : possibile stretta su Quota 100 con tre mesi in più d'attesa : Arrivano importanti aggiornamenti in merito alle Pensioni anticipate tramite Quota 100, il meccanismo di semplificazione delle regole di uscita dal lavoro che consente l'accesso all'Inps a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti. Nelle scorse settimane era emersa l'ipotesi di una stretta sul ricorso al cumulo dei redditi lavorativi, con la possibile eliminazione delle attività occasionali nella misura massima di 5mila euro ...

Pensioni flessibili - Landini (Cgil) : 'La quota 100 non va abolita' : I sindacati tornano a parlare di Pensioni e lo fanno attraverso la voce del Segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Il sindacalista ha chiesto infatti nella giornata di ieri di ripensare il sistema previdenziale, durante un intervento tenutosi presso il forum di Assago alla presenza di 10mila delegati. Tra i temi trattati, le nuove Pensioni anticipate tramite quota 100 e l'avvio di un assegno di garanzia in favore dei giovani, ma anche ...

Pensioni flessibili e LdB2020 : nuova ipotesi con Q92 : Nelle pieghe della proposta di riforma del settore previdenziale emerge anche una nuova ipotesi d'intervento sulla Quota 100, al fine di trasformarla in una Quota 92. La proposta non appare del tutto nuova, visto che proviene da un disegno di legge depositato lo scorso gennaio in Senato a firma del senatore democratico Tommaso Nannicini. Il meccanismo prevedere di consentire l'accesso anticipato alla pensione potenziando quanto già previsto per ...

Pensioni flessibili e Legge di Bilancio 2020 - gli esclusi dalla Q100 attendono risposte : La Legge di Bilancio 2020 comincia a delinearsi all'interno della NaDef e sono molti i lavoratori in età avanzata che si trovano a fare i conti con i requisiti di accesso alla pensione. L'attesa conferma della quota 100 ha infatti rappresentato un importante passo in avanti rispetto all'incertezza delle scorse settimane, posto che una sua eliminazione avrebbe creato il rischio concreto di costituire nuovi esodati. Nonostante ciò, le alternative ...

Pensioni flessibili e Manovra 2020 - Proietti (UIL) : 'Introdurre quota 100 rosa' : Arriva ancora una volta un nuovo richiamo dei sindacati in merito alla Nota di aggiornamento al Def ed alla necessità di superare la legge Fornero e la conseguente rigidità dei requisiti di accesso all'Inps. I provvedimenti inseriti nella nota dal governo ed in attesa di trovare conferma all'interno della prossima Manovra 2020 rappresentano quindi un passo in avanti, ma non la risposta definitiva tanto attesa da parte dei rappresentanti dei ...

Pensioni anticipate e flessibilità : 64+20 - lo prevede il disegno di legge di Nannicini : Quando si parla di Pensioni, la figura di Tommaso Nannicini non è fuori luogo. Attualmente senatore della Repubblica in Forza al PD, Tommaso Nannicini ha in passato ricoperto il ruolo di consigliere economico del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi per poi diventare sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un personaggio di spicco che era figura costante nei summit tra governo e sindacati durante il tentativo di riforma del ...

Pensioni flessibili e LdB2020 - Gualtieri : 'Quota 100 non sarà toccata' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 settembre vedono arrivare nuove dichiarazioni di conferma sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza dal Mef, ed in particolare dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Il governo ha quindi nuovamente confermato l'intenzione di proseguire con la sperimentazione del meccanismo di prepensionamento avviato nel corso del 2019, anche se al momento non è ancora possibile escludere alcune modifiche ...

Pensioni flessibili e LdB2020 - il Premier : 'Confermiamo quota 100' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 settembre 2019 vedono concretizzarsi importanti dichiarazioni di conferma da parte del nuovo governo giallo-rosso rispetto alla prosecuzione della quota 100 e del reddito di cittadinanza, oltre che all'alleggerimento della pressione fiscale sugli stipendi e sugli assegni previdenziali. Il Premier Conte su quota 100: 'Sono misure di protezione sociale' Nella giornata di ieri è arrivata una nuova conferma ...

Pensioni flessibili - quota 100 e opzione donna : la NaDef slitta al 30 settembre : Il nuovo governo giallorosso è al lavoro sulla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, primo passaggio utile per definire gli interventi di riforma da inserire all'interno della prossima legge di bilancio 2020. L'occhio dei lavoratori cade ovviamente sulle misure attese in merito al taglio del cuneo fiscale e alla riforma del settore previdenziale, con particolare attenzione alla conferma delle opzioni di flessibilità ...

Pensioni flessibili - per Landini la Q100 non è sufficiente : Nella giornata di ieri il confronto tra governo e sindacati sul capitolo della riforma previdenziale è proseguito a Lecce durante le Giornate del Lavoro. Alla manifestazione erano presenti sia il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che il Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini. È così che i rispettivi interventi sono risultati ricchi di spunti per chi attende delle risposte in merito al delicato capitolo della flessibilità ...