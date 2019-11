Orrore in Messico | agguato a un gruppo di mormoni in viaggio | uccisi donne e bambini

Orrore in Messico - decine di cadaveri fatti a pezzi e messi nei sacchi dei rifiuti : La fossa comune con decine di cadaveri fatti a pezzi è stata rinvenuta nei dintorni di Guadalajara, nello stato di Jalisco, uno dei territori più colpiti dalle brutalità del bade di narcos che operano nel Paese americano. Per ora son stati rinvenuti 29 corpi ma gli esperti continuano a esaminarei resti e il numero porrebbe salire.Continua a leggere

Orrore in Messico : almeno 44 cadaveri trovati smembrati in un pozzo in 119 buste : È sempre più cruenta la guerra tra bande rivali del narcotraffico in Messico: le autorità dello Stato di Jalisco (sudovest) hanno scoperto in un pozzo in aperta campagna - nel comune di Zapopan, alle porte di Guadalajara - i resti umani di quelli che potrebbero essere centinaia di cadaveri: il condizionale è d’obbligo perché prima di essere sotterrati i corpi sono stati fatti a pezzi e finora le ...