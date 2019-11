La creatività “scomoda” approda a IF! Italians Festival

Fonte : wired

(Di martedì 5 novembre 2019) Coraggio, sostenibilità, concretezza, inclusività, storydoing, esperienza. Superata la fase puramente disruptive degli scorsi anni, oggi sono queste le parole chiave che si sentono ripetere più spesso nelle conversazioni e nei rapporti di chi lavora oggi nella comunicazione creativa, ovvero quello che un tempo si chiamava semplicemente pubblicità. IF!, la rassegna che ogni anno – da sei anni – fa il punto sullaapplicata alla comunicazione, ai media e al branding (a Base Milano dal 7 al 9 novembre), ha raccolto tutte queste istanze, sensazioni e casi pratici costruendo una tre-giorni composta da una settantina tra talk, tavole rotonde, seminari, lecture e workshop. Già il titolo di quest’anno, “Mettetevi scomodi!”, rende pienamente l’idea di come il mestiere del comunicatore sia oggi decisamente complesso ma, nello stesso tempo, sfidante ed ...

