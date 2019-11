Individuata una grave falla nel software Wi-Fi di ASUS che ha messo a repentaglio

Individuata una gravissima falla di sicurezza su Android - ma la patch è in arrivo : Nuove nubi si stagliano sul cielo dei dispositivi Android, e questa volta portano brutte notizie. Infatti, è di oggi la notizia che il gruppo Project Zero di Google ha individuato una “vulnerabilità 0day” per Android. Ricordiamo brevemente che, quando si fa riferimento ad una falla 0day, si indica un grosso problema di sicurezza che non è ancora stato risolto. Teoricamente sarebbe così, ma fortunatamente Google stessa annuncia che la ...