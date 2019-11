Emma Marrone a Le Iene | ' Haters hanno scritto che dovevo morire di cancro | mi sono inc'

Le Iene Show - stasera su Italia 1 : intervista singola a Emma Marrone : Emma Marrone racconta la sua rinascita dopo la malattia e il debutto di Fortuna in un'esclusiva intervista singola.

Mi dicevano : 'Morirai di cancro'. I messaggi choc contro Emma Marrone : Emma Marrone sembra essere ormai definitivamente uscita dal tunnel di paura in cui la malattia l'aveva fatta rientrare ed è pronta per tornare a ruggire sui palchi di tutta Italia. In queste settimane, è impegnata con la promozione del suo ultimo album Fortuna e questa è l'occasione per lei di raccontarsi maggiormente e far scoprire aspetti inediti del suo carattere. Questa sera, martedì 5 novembre, Emma sarà ospite de Le Iene per un'intervista ...

Le Iene - Emma Marrone e gli hater : ‘Mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro’ : Il suo nuovo album Fortuna ha debuttato direttamente al primo posto della classifica ufficiale degli album più venduti della settimana in Italia dando così un gusto decisamente dolce al suo ritorno sulle scene dopo la malattia, eppure Emma Marrone si trova ad avere a che fare anche con i leoni da tastiera. “Mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro. Mi hanno fatto incazzare perché ho pensato a chi di cancro è morto per davvero e ...

Emma Marrone - messaggio emozionante su Instagram : “Sono molto contenta” : Emma Marrone emoziona i fan su Instagram con un messaggio da brividi raccontando il suo stato d’animo in questo periodo di grandi cambiamenti. La cantante dopo un periodo di stop a causa della lotta contro il tumore è tornata alla sua amata musica, circondata dall’affetto dei fan. Con forza e coraggio, Emma ha combattuto il male e oggi è pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua esistenza. In queste settimane la cantante è stata ...

Emma Marrone : “Sono emozionata” - Fortuna vola : il messaggio per i fan : Emma Marrone: Fortuna vola, le parole dell’artista per i suoi fan Dopo un periodo no, per Emma Marrone è arrivato un meritatissimo momento assolutamente positivo. La cantante, dopo aver combattuto contro un problema di salute, ed aver subito uno ‘stop’ forzato è tornata alla grande. Il suo nuovo album si chiama Fortuna ed è a […] L'articolo Emma Marrone: “Sono emozionata”, Fortuna vola: il messaggio per i fan ...

Tu si Que Vales - Emma Marrone abbraccia Belen Rodriguez : Ospite dello show del sabato di Canale 5, che ieri sera con 5.378.000 telespettatori pari al 28.63% di share ha vinto la serata degli ascolti la cantante pugliese ha presentato il suo nuovo disco Fortuna, che è uscito in concomitanza con la sua nuova battaglia contro la malattia. In forma e sorridente, dopo l’esibizione Emma ha baciato i giudici e è andata a baciare e abbracciare Belen Rodriguez, che ha ricambiato sorridente. E’ ...

Emma Marrone a Tu Sì Que Vales - dopo l’esibizione gesto a sorpresa nei confronti di Belen : Capelli raccolti e completo nero con i brillantini. Emma Marrone ha calcato così il palco di “Tu Sì Que Vales” facendo ballare Belen Rodriguez e tutti gli altri protagonisti del programma di Canale 5. La cantante si è esibita con il brano “Io sono bella”, tratto da “Fortuna”, l’album che sta promuovendo in tutta Italia. Ad accoglierla complimentandosi con lei per la bellezza del disco c’era ...

Belen Rodriguez ed Emma Marrone a Tu si que vales - si incrociano dopo le corna : occhio al gesto : Incontri ravvicinati, molto ravvicinati, a Tu si que vales. In studio a Canale 5 si incrociano Emma Marrone e Belen Rodriguez, e non è cosa da poco. Il gossip e l'amore le ha spesso messe l'una contro l'altra in quanto rivali in amore. Belen ha "soffiato" il fidanzato a Emma, Stefano De Martino, div

Tu Sì Que Vales - Emma Marrone e Belen Rodriguez faccia a faccia : la reazione della cantante lascia a bocca aperta : Una puntata che nessuno dimenticherà quella di ieri di Tu Sì Que Vales. Per la battuta di Maria De Filippi su Matteo Salvini che non è passata inosservata e storcere il naso a più di qualcuno. Per il ritorno di Emma Marrone in tv dopo la battaglia contro la malattia e, soprattutto, per il faccia a faccia che la cantante salentina ha avuto con la rivale di un tempo: la bellissima Belen Rodriguez. È successo tutto nel giro di pochi secondi. La ...

Tu sì que vales : Belen canticchia 'Io sono bella' - Emma Marrone la saluta con due baci : C'era grande attesa da parte degli appassionati di gossip su quello che sarebbe successo tra Belen Rodriguez ed Emma Marrone a "Tu sì que vales". A qualche giorno di distanza dall'imitazione che la pugliese ha fatto della sua ex rivale in amore, tra loro c'è stato un faccia a faccia nel programma che l'argentina conduce su Canale 5. Chi si aspettava freddezza o frecciatine tre le due, però, sarà rimasto deluso nel vedere i sorrisi e i gesti ...

Ascolti TV | Social Auditel 2 novembre 2019 : Tu si que vales avanti - Maria ed Emma Marrone boom nel trending topic : Social Auditel 2 novembre 2019: Tu si que vales primo trend dopo la partita, segue Ulisse. Maria (De Filippi) in tendenza con oltre 150.000 Tweet, Emma tocca i 50.000 Continuano gli Ascolti tv record ...

Emma Marrone cerca e bacia Belen a Tu Sì Que Vales : il gesto conquista : Emma Marrone cerca e bacia Belen a Tu Sì Que Vales: il gesto conquista tutti Emma Marrone cerca e bacia Belen Rodriguez. La cantante salentina, ospite nella puntata del 2 novembre di Tu Sì Que Vales, dopo l’esibizione del brano ‘Io sono bella’ ha prima abbracciato Maria De Filippi, sua ‘madrina’ artistica, poi si è […] L'articolo Emma Marrone cerca e bacia Belen a Tu Sì Que Vales: il gesto conquista proviene ...

Marco Bocci sulla malattia dell'ex fidanzata Emma Marrone : 'Mi sono spaventato' : È passato poco più di un mese e mezzo da quando Emma Marrone ha usato i social network per informare i fan di doversi fermare per un problema di salute. Tra i tanti personaggi famosi che si sono esposti pubblicamente per fare l'in bocca al lupo alla cantante, c'è anche l'ex Marco Bocci. Intervistato di recente sulle belle parole che ha rivolto alla pugliese, l'attore ha fatto sapere di essersi spaventato in un primo momento perché lei non gli ...