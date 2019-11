Fonte : romadailynews

(Di martedì 5 novembre 2019) Roma – La nuova periferia di Roma, tra rigenerazione, sostenibilità e sviluppo è il convegno a cui il consigliere Davideil capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, ha partecipato insieme a tanti rappresentanti delle realtà consortili. I Consorzi – sottolinea– sono una realtà di applicazione di Democrazia nella riqualificazione Urbana, applicata con la partecipazione degli Abitanti del quartiere. Agiscono con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, istituzioni pubbliche, operatori economici e professionali, al fine di superare la fase di dibattito e procedere all’attuazione dei sistemi complessi dell’abitare consapevole. Oggi registriamo undi fatto. Dopo tre anni la Raggi non ha saputo condurre la sua azione politica a beneficio delle, gli Assesori all’Urbanistica che si sono avvicendati non hanno colto l’importanza di questi progetti ...

romadailynews : Bordoni: triennio di nulla, #periferie romane abbandonate a loro stesse: Roma – La nuova… -