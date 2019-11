Spal-Sampdoria | le probabili formazioni | dubbi a centrocampo per Semplici | Quagliarella

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019), le– Posticipo del lunedì dell’11^ giornata di Serie A è il match tra. Monday night allo stadio Paolo Mazza, scontro diretto tra due compagini che non hanno iniziato alla grande questo torneo. Le scelte. Conferma del modulo per, solito 3-5-2.in ogni reparto con Missiroli che rischia di rimaner fuori aa discapito di Valdifiori. Davanti favorito Floccari su Paloschi. Ranieri potrebbe invece optare per un classico 4-4-2. Coppia d’attacco Gabbiadini-? Non è detto. Il capocannoniere della scorsa stagione, infatti, non è certo della titolarità, Bonzazzoli insidia il suo posto. Queste le(3-5-2): E. Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek; Strefezza, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. INDISPONIBILI: Fares, D’Alessandro, Di Francesco, ...

