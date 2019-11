Shock Cristiano Ronaldo - il parrucchiere del portoghese ucciso a coltellate [FOTO] : Giallo nelle ultime ore sulla morte di Ricardo Marques Ferreira, il parrucchiere dei vip. L’uomo è stato trovato morto in una camera d’albergo a Zurigo dopo alcune coltellate, il corpo è stato trovato in una pozza di sangue, l’allarme è stato lanciato dalla donna delle pulizie, secondo quanto appreso dalle indagini gli ospiti dell’albergo avrebbero chiamato la reception in seguito ad alcuni rumori sospetti, nelle ...

