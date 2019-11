Salvini | ' Vale più un operaio dell' Ilva che 10 Balotelli'

Hellas Verona - il capo ultras : “Balotelli non potrà mai essere del tutto italiano”. Salvini : “Un operaio Ilva vale più di dieci Mario” : “Balotelli secondo me è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano”. Il giorno dopo i cori razzisti contro l’attaccante del Brescia e la sua reazione – con la palla scagliata verso la curva dell’Hellas Verona – il capo degli ultras veronesi, Luca Castellini, interviene così ai microfoni di Radio Cafè. Parole in libertà per sminuire i fatti del Bentegodi ma allo ...

Clamoroso Salvini : “un operaio dell’Ilva vale più che dieci Balotelli” : Clamorose dichiarazioni da parte di Matteo Salvini in relazioni ai cori razzisti della partita di ieri Verona-Brescia contro Mario Balotelli. “Con ventimila posti di lavoro a rischio, Balotelli è l’ultima delle mie preoccupazioni”. Fa come al solito discutere il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa al Senato, rispondendo a una domanda sull’episodio di ieri contro l’attaccante del Brescia. ...

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli - botta e risposta politico a Tu si que vales : "Pensa Salvini..." : La politica e Matteo Salvini entrano anche a Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5. "Colpa" di un siparietto a suo modo storico: Maria De Filippi finisce in un canotto durante l'esibizione di un concorrente, scena di per sé esilarante. A quel punto Sabrina Ferilli la punzecchia simpat

Tu sì que vales - Maria De Filippi : la battuta contro Matto Salvini in prima serata. Cosa è successo : Scatenata Maria De Filippi durante l’ultima puntata di Tu sì que vales: al termine dell’esibizione di un concorrente della scuderia Scotti, si è lasciata andare a una battuta sul leader della Lega e sulle politiche legate all’immigrazione. Così, poco dopo la De Filippi è salita su un canotto disposto al centro del palco poco dopo la fine della performance. Nel frattempo, l’amica Sabrina Ferilli, divertita, l’ha invitata pensare al momento in cui ...

Salvini : il voto in Umbria ha una valenza nazionale : Mattelo Salvini:"Avevo scommesso dei caffe' sul piu' 10, ma nessuno si aspettava il piu' 20. E' un voto che ha valenza nazionale. C

Salvini : Conte arrogante - voto ha valenza : 12.45 "E'un voto che ha anche una valenza nazionale.Conte continua con la sua arrogante distruzione dell'Umbria", dicendo che ha votato piccola percentuale."Sbagliare è umano, perseverare diabolico". Così Salvini replica al premier. "Chi semina tradimento raccoglie tradimento".Il voto è anche una risposta a "quell'improvvisato CdM" e anche alla foto di Narni con Conte,Zingaretti, Di Maio e Speranza."In democrazia conta il voto. Se quello che ...

Violenza su donne : Valente (Pd) - ‘meglio che Salvini taccia’ : Roma, 26 ott. (Adnkronos) – ‘Che vuol dire la frase appena pronunciata da Salvini ‘vendono magliette da cretini e poi il problema sono io”¦.’? Che il leader della Lega strumentalizza tutto, anche l’incitamento alla Violenza contro le donne, pur di far parlare di sé”. Lo afferma la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione sul femminicidio. “C’è un complotto ordito dalle ...

Torture in carcere - Salvini difende gli agenti arrestati : "La parola di uno spacciatore vale più di quella di un poliziotto?" : La parola di un agente di polizia vale più di quella di una persona che ha trascorso del tempo in carcere. Ne è convinto l'ex Ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, che oggi durante la sua campagna elettorale in Umbria ha risposto alle domande dei giornalisti sull'arresto di sei agenti della Polizia Penitenziaria con l'accusa di ripetuti atti di violenza e tortura proprio nei confronti di alcuni detenuti.Salvini, garantista ...

Matteo Salvini Vale quattro Luigi Di Maio. O almeno - questo dice Google : Matteo Salvini vale come quattro Luigi Di Maio. Questa almeno sembra essere la conclusione che si può trarre dai numeri condivisi da Google relativamente all’interesse generato online dai leader di partito. L’analisi è stata fatta prendendo come riferimento il database di Google Trends, che evidenzia i gradi di interesse per un argomento in scala 1:100. Il dato che viene misurato è il numero di ricerche che vengono fatte in un dato periodo sul ...

L'illuminazione di Valeria Marini : Salvini è un grande - ho capito perché ha tanto consenso! : Valeria Marini, una tra le poche donne dello spettacolo ad essere seguita sui social da Matteo Salvini, rivela di aver avuto modo di conoscere ed apprezzare il ministro dell'Interno. Non ha avuto remore nell’esprimere la sua opinione riguardo la situazione politica italiana e, forse per la prima volta, Valeria Marini ha manifestato la sua preferenza senza troppi giri di parole.-- Tra i pochi volti dello spettacolo ad essere seguita ...