L' euro è stato un errore La Banca d' Ungheria chiede un meccanismo di uscita

Ciclismo - Matteo Trentin : “Mi brucia ancora - Pedersen però è stato più forte. Nel 2020 punto agli europei - ma al Mondiale 2021 ci riprovo” : E’ passato un mese dalla prova in linea dei Mondiali di Ciclismo e da quella domenica rimasta ancora nella testa di tanti sportivi italiani. Anche il principale protagonista ha fatto fatica a cancellare quel momento, quella volata, quel secondo posto che lascia tanto amaro in bocca. Matteo Trentin ha assaporato l’idea di vestire la maglia iridata, finita poi sulle spalle del danese Pedersen. Il ciclista Trentino è stato intervistato ...

Cimabue - il “Cristo deriso” venduto alla cifra record di 24 milioni di euro : era stato ritrovato per caso nella cucina di un’anziana : Per decenni è stato appeso su una colonna tra il salotto e la cucina, nella casa di un’anziana signora di Compiègne, in Francia, che lo considerava una banale icona. Ora però quel quadro, rivelatosi essere nientemeno che un’opera originale di Cimabue, è stato venduto al’asta a Parigi per la cifra record di 24 milioni di euro. Il valore del “Cristo deriso“, questo è il titolo della tavola di legno con fondo oro ...

Papa Francesco - altro scandalo in Vaticano : spunta un altro immobile acquistato per 96 milioni di euro : Un altro immobile nel mirino di Papa Francesco. Si tratta "di un blocco immobiliare ubicato nel centro di Londra, con esterno in mattoni rossi, in buono stato di conservazione" dalla modica cifra di "94,3 milioni di euro". Questo è quanto scritto - secondo Repubblica - nel 2015 dall'allora president

Suicida per malattia sul lavoro - lo Stato richiede 1 milione di euro alla vedova : Si ammala sul lavoro, subisce un trapianto di cuore e gli riconoscono un danno da 1 milione di euro. Lui poi si uccide e il Ministero rivuole i soldi dalla vedova che non lavora e ha tre figli minori. Non c'è pace per V.S di 52 anni dell'Aquila, ex agente della polizia penitenziaria nel carcere "Costarelle" di Preturo (L'Aquila). Dopo il lungo calvario medico e giudiziario, nonostante in primo grado il Tar dell'Aquila gli avesse riconosciuto un ...

Alitalia - nuovo prestito dello Stato inserito nel dl fiscale : 350 milioni di euro per metterla in sicurezza dopo il settimo rinvio della vendita : Il prestito ponte per Alitalia arriva con il decreto fiscale. Contrariamente a quanto dichiarato solo una settimana fa dal ministro per lo sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il governo destinerà altri 350 milioni all’ex compagnia di bandiera. Almeno questa è la cifra che al momento appare all’articolo 52 nella bozza di decreto fiscale. Nonostante le smentite di Patuanelli, il governo è intervenuto per mettere in sicurezza la ...

Martina Alzini dal Campionato europeo su pista : “La chiusura del velodromo di Montichiari è stato un sacrificio ulteriore. Siamo un gruppo affiatato e determinato” : Questa sera le azzurre dell’inseguimento a squadre disputeranno la finale per la medaglia di bronzo contro la Francia ai Campionati Europei su pista 2019 di Apeldoorn, in Olanda. Oltre a Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo e Marta Cavalli, la possibile finalista del quartetto che si giocherà il titolo continentale è Martina Alzini. L’atleta del Team Bigla inoltre, potrebbe disputare anche la prova ...

Mario Draghi gonfia il petto : “L’euro non è mai stato così popolare” : "L'euro è popolare come mai prima d'ora e il sostegno all'Unione europea è ai massimi dai tempi della crisi", ha dichiarato Mario Draghi - insignito della laurea honoris causa dall'Università Cattolica di Milano - in quella che si annuncia come una delle sue ultime uscite pubbliche da presidente della Bce,Continua a leggere

Sanatoria bollo auto fino a 1000 euro : come controllare se è stato annullato : Sanatoria bollo auto fino a 1000 euro: come controllare se è stato annullato Il bollo auto è una di quelle tasse che rientrano nella Sanatoria delle cartelle esattoriali notificate tra il 2000 e il 2010 con importo non superiore a 1.000 euro e che sono state automaticamente cancellate a partire dal 31 dicembre 2018. A confermarlo è stata anche la Commissione tributaria regionale delle Marche, che trattando il caso di un contribuente che ...

Napoli - aggredisce automobilista con una roncola per 10 euro. Arrestato un pregiudicato : Ha aggredito e ferito un automobilista con una roncola per portargli via appena 10 euro. Nicola Garofalo, 32 anni, già noto alle forze dell’ordine per rapina e tentato omicidio, è stato così Arrestato dai Carabinieri di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. La vittima è stato ricoverato in ospedale e la sua prognosi rimane riservata, anche se non è in pericolo di vita. Il 32enne, secondo la ricostruzione fornita dai militari dell’Arma, ...

Rete Meteo Amatori è stato designato da Google come Organizzazione Giornalistica europea : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Quest’oggi abbiamo ricevuto una comunicazione da parte del noto motore di ricerca Google, che ci comunica che il nostro Blog di Meteorologia, Rete Meteo Amatori ( ReteMeteoAmatori.it ), è stato classificato come Organizzazione Giornalistica Europea. Estratto della mail ricevuta da Google Un riconoscimento che ci fa molto onore a conferma del nostro costante impegno a ...

Vittorio Cecchi Gori è stato condannato a risarcire 19 milioni di euro per il fallimento della Fiorentina : L’imprenditore Vittorio Cecchi Gori è stato condannato dal Tribunale civile di Firenze a risarcire 19 milioni di euro alla squadra di calcio Fiorentina, di cui era stato presidente dal 1993 al 2002. Cecchi Gori, che era stato già condannato in

Catania - parcheggiatore abusivo minaccia carabiniere : “Bastardo - dammi 3 euro”. Arrestato : Un parcheggiatore abusivo di 36 anni, Abdelghani Chaoui, è stato Arrestato a Catania per tentata estorsione e oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver preteso da un carabiniere fuori servizio 3 euro ed averlo insultato: "I carabinieri sono bastardi, appena vai via ti spacco la macchina". Sarà anche espulso definitivamente dall'Italia.Continua a leggere

L’uomo che aveva rubato un quadro da 900 milioni di euro da una galleria di Mosca è stato condannato a 3 anni di carcere : Denis Chuprikov, l’uomo che lo scorso gennaio aveva rubato un quadro dal valore di 900 milioni di euro dalla galleria d’arte Tretyakov Gallery di Mosca, è stato condannato a tre anni di carcere. Il quadro si intitola Ai Petri. Crimea

Savona - milioni di euro dei suoi clienti spariti nel nulla : arrestato ex vicesindaco di Spotorno : L'ex vicesindaco del Comune di Spotorno e consulente finanziario, Gianni Spotorno, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza su richiesta della locale Procura della Repubblica che gli contesta il reato di appropriazione indebita e riciclaggio. Avrebbe fatto sparire oltre 3 milioni di euro dei suoi clienti.Continua a leggere