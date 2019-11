Fino a 100 euro di sconto su tanti smartphone con questo nuovo codice eBay

Pensioni - Di Maio : ‘Q100 non si tocca Fino a che M5s governa’ : Le Pensioni anticipate con Quota 100 ancora in primo piano nell'agenda politica in vista dell’approdo della legge di Bilancio 2020 in Parlamento. Non mancano polemiche e divisioni nella maggioranza di governo ad animare il dibattito pubblico. Rassicurazioni sulla conferma delle Pensioni anticipate a 62 anni con 38 anni di anzianità contributiva, continuano ad arrivare da esponenti del governo e della maggioranza, ad eccezione di parlamentari e ...

Manovra - per le pensioni spunta la rivalutazione al 100% : Fino a 4 volte la minima. Conte : «No nuove tasse - è redistributiva» : spunta anche la rivalutazione al 100% delle pensioni nella nuova bozza della legge di bilancio: arrivano sei scaglioni con differenti aliquote, che partiranno dal 100% per i redditi fino a 4 volte il...

Pensioni ultima ora : Gualtieri risponde all’Ue “Quota 100 resta Fino al 2021” : Pensioni ultima ora: Gualtieri risponde all’Ue “Quota 100 resta fino al 2021” Pensioni ultima ora: la manovra ed i conti pubblici sotto la lente d’ingrandimento dell’Europa. Il negoziato prosegue ed il ministro dell’Economia Gualtieri, impegnato in prima linea con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella interlocuzione con i vertici europei, continua ad dare argomentazioni all’Europa per spiegare il senso ...

Pensioni anticipate - Q100 Fino al 2021 ma Marattin (IV) insiste : 'Soldi alle famiglie' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 ottobre 2019 vedono emergere nuove prese di posizione in merito alle Pensioni anticipate tramite quota 100. Il governo giallo-rosso ha deciso infatti di mantenere in essere il provvedimento che consente l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e 38 anni di versamenti fino alla fine della sperimentazione (fissata al 31 dicembre 2021), ma la prossima discussione parlamentare riguardo la legge di ...

Pensioni ultima ora : Gualtieri risponde all’Ue “Quota 100 resta Fino al 2021” : Pensioni ultima ora: Gualtieri risponde all’Ue “Quota 100 resta fino al 2021” Pensioni ultima ora: la manovra ed i conti pubblici sotto la lente d’ingrandimento dell’Europa. Il negoziato prosegue ed il ministro dell’Economia Gualtieri, impegnato in prima linea con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella interlocuzione con i vertici europei, continua ad dare argomentazioni all’Europa per ...

Pensioni - Gualtieri risponde all'UE sulla Q100 : 'Rimarrà in vigore Fino al 2021' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 25 ottobre 2019 mettono in evidenza il confronto che ha recentemente preso forma tra l'Italia e Bruxelles in merito alla tenuta dei conti pubblici ed alle nuove opzioni di flessibilità previdenziale. In particolare, in una lettera inviata al nostro Paese negli scorsi giorni, la Commissione europea aveva indicato la necessità di contenere il debito pubblico attraverso un'attività di riduzione dei costi. Le ...

Manovra : Siri a Conte - ‘estendere flat tax a partite iva Fino a 100 mila euro’ (4) : (Adnkronos) – Per Siri sulla questione del contante, “se vuole incentivare, senza imposizioni, i cittadini a effettuare pagamenti con strumenti alternativi al contante, allora faccia un gesto coraggioso e cominci a cancellare l’imposta di Bollo sui conti correnti di pensionati e lavoratori e imponga alle Banche commissioni zero per chi utilizza il Pos elettronico. L’utilizzo dei pagamenti elettronici deve essere una ...

Manovra : Siri a Conte - ‘estendere flat tax a partite iva Fino a 100 mila euro’ (2) : (Adnkronos) – Questi milioni di lavoratori, rileva Siri, “sono comunque riusciti a mantenere in piedi la propria attività al prezzo di estremi sacrifici e andrebbero premiati e sostenuti, non perseguitati. Questi sono eroi che hanno deciso di non piegarsi alla disperazione e all’emarginazione sociale, che preferiscono resistere e lavorare, nonostante tutto, piuttosto che mettersi in fila per prendere il sussidio di povertà che ...

Manovra : Siri a Conte - ‘estendere flat tax a partite iva Fino a 100 mila euro’ : Roma, 20 ott. (Adnkronos) – Assolutamente non da modificare in nessun modo la flat tax al 15% per le partite iva fino a 65 mila euro. Anzi la misura va estesa anche alle partite Iva fino a 100 mila euro di fatturato. Inoltre sarebbe auspicabile anche una flat tax al 15% per tutte le famiglie fino a 65 mila euro di reddito lordo. Così in un post su Facebook l’esponente della Lega Armando Siri rispondendo al premier, Giuseppe Conte che ...

Manovra : Siri a Conte - ‘estendere flat tax a partite iva Fino a 100 mila euro’ (3) : (Adnkronos) – Per Siri andrebbe esteso anche alle partite Iva fino a 100 mila euro di fatturato la flat tax: “vale il concetto espresso sopra, con l’aggiunta dell’opportunità di vedere realizzato in prospettiva un allineamento normativo che stabilizzi tutto il settore. Di questo ne gioverebbero i lavoratori, ma anche l’Amministrazione Finanziaria dello Stato che può programmare meglio i propri budget e instaurare un ...

Il sondaggio su quota 100 parla chiaro : cosa vogliono gli italiani (e perFino gli elettori Pd) : Secondo Emg Acqua solo il 12% del campione è favorevole ad un'abolizione tout court della riforma. Le intenzioni di voto...

Flat tax 2020 abolita Fino a 100 mila euro : quali partite iva escono? : Flat tax 2020 abolita fino a 100 mila euro: quali partite iva escono? Come previsto è stata annullata dal governo in carica l’introduzione della Flat tax riservata (in base a quanto previsto dal precedente governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega) per le partite Iva tra i 65 mila ed i 100 mila euro. Il ministro dell’Economia nelle scorse settimane ha dichiarato: “Non è un mistero che io non sia un fan di questa misura, la ...

Pensioni - in LdB2020 confermate Q100 e mini rivalutazioni Fino a 2mila euro : Si è concluso l'acceso confronto interno alla maggioranza rispetto all'impostazione della legge di bilancio 2020 e ai diversi veti incrociati che negli scorsi giorni si sono moltiplicati in merito alla riforma del comparto previdenziale. Sotto stretta osservazione c'erano numerose tematiche, a partire dalla flessibilità in uscita dal lavoro per proseguire con le rivalutazioni Istat degli assegni di coloro che hanno già ottenuto da tempo ...

Quota 100 : il governo pensa di aumentare la finestra d'uscita - risparmi Fino a un miliardo : LaQuota 100, introdotta durante il primo esecutivo Conte e rivendicata con forza dalla Lega, potrebbe essere oggetto di revisione da parte dei tecnici del governo in vista della prossima manovra economica: l'obiettivo è quello di recuperare dai 600 milioni fino ad un miliardo di euro, allungando i termini per la decorrenza delle prossime pensioni. Il Ministero del Lavoro però sembra contrario ad una modifica, dello stesso avviso sono anche i ...