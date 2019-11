Ex Ilva,Salvini: Conte riferisca domani

"In un momento di crisi economica senza precedenti, la vicendaè drammatica". Così il leader della Lega,, in conferenza stampa in Senato dopo l' addio di ArcelorMittal. In Parlamento, assicura "non permetteremo che comincino i lavori in aula se non verranno date garanzie a decine di famiglie che vivono in angoscia"."Se davvero dovessero saltare questi posti di lavoro -incalza- il governo dovrebbe dimettersi",e chiede che "in Parlamento già".Poi:"Con questa manovra strage di posti lavoro".(Di lunedì 4 novembre 2019)