Caressa inaugura lo sciopero Var | «non ne parliamo | cambiate canale»

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 4 novembre 2019) Siamo addirittura alloVar. Lo strumento tecnologico sta diventando sempre più protagonista e ieri sera è stata abbattuta un’altra frontiera. Il pioniere è stato Fabioche, non poco malmostoso, ieri sera ha informato che nella sua trasmissione non si sarebbe parlato di Var né di episodi dubbi. Basta, Sky Sport ha detto stop. Almeno per ieri. La scena andata in onda è stata quella diindispettito perché la scorsa settimana, dopo che nelle sue intenzioni era stata donata agli ascoltatori una lezione di regolamento, gli sono arrivati una serie di messaggi in cui ciascuno è rimasto sulle proprie posizioni. E questonon l’ha digerito. Pare che non abbia retto al fallimento dell’indottrinamento, almeno lui così l’ha posta. Non ha fatto nomi, ma si è certamente riferito a Sarri e Ancelotti quando ha detto: «È ora che il Var venga ...