Storico “Canelo” | è campione in tre categorie

(Di domenica 3 novembre 2019) Sara' pure una corona Wbo, quindi la meno prestigiosa, ma Saul 'Canelo' Alvarez entra comunque nella storia del pugilato. Spedendo al tappeto il russo Sergey Kovalev nel corso dell'undicesimo round nel match di ieri notte a Las Vegas, l'icona sportiva del Messico ha conquistato il quarto titolo mondiale, quello dei mediomassimi, in carriera ed e' diventato detentore di tre corone allo stesso tempo (medi, supermedi e mediomassimi), impresa che non riusciva dagli anni trenta con Henry Armstrong (piuma, leggeri e welter nel 1938). Insomma, se ancora ci fossero stati dei dubbi, ora si e' capito che 'Canelo' e' un fuoriclasse del ring, attivita' che porta avanti a livello professionistico da quando aveva soltanto 15 anni: la boxe lo ha fatto crescere in fretta, il resto e' stato frutto di un talento naturale affinato da tanto allenamento.Anche adesso che e' diventato ricco (solo il match ...

