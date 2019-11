Niall Horan è un vero rubacuori agli MTV EMA 2019

Niall Horan ha annunciato le prime date del tour 2020 : In attesa di quelle europee... The post Niall Horan ha annunciato le prime date del tour 2020 appeared first on News Mtv Italia.

Niall Horan ha reagito nel modo più dolce al ritorno di Selena Gomez : Adorerai

Selena Gomez ha supportato via Instagram Niall Horan per l'uscita del nuovo singolo "Nice To Meet Ya" : <3

Testo e video di Nice To Meet Ya di Niall Horan : il singolo anticipa il nuovo album solista : Al Capitol Congress 2019 di Los Angeles, nel mese di agosto, Niall Horan aveva comunicato l'uscita del nuovo singolo. Nice To Meet Ya, questo il titolo della canzone, apre la strada al secondo album di inediti da solista dell'ex One Direction, atteso seguito di Flicker. Rilasciato nel 2017, se Flicker ha dato testimonianza del percorso solista di Niall Horan, al successivo spetterà il compito di dimostrare la sua crescita artistica e ...

Niall Horan è tornato! Ecco il nuovo singolo "Nice To Meet Ya" : È uscito anche il video

Niall Horan che canta al piano "When The Party's Over" è TUTTO : <3