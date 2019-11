Perché la Cina investe su criptovalute e blockchain di Stato

Papilloma virus - come prevenirlo e Perché vaccinarsi : Ogni anno in Italia si registrano quasi 5.000 casi di tumori HPV-correlati attribuiti ad infezioni croniche collegate a ceppi oncogeni del Papilloma virus umano (HPV). Questi forme non interessano solamente le donne, che pure vedono in questo virus un elemento causale del tumore del collo dell’utero, ma anche i maschi che possono andare incontro a patologie correlate all’infezione virale come cancro anale o condilomi genitali. Tuttavia, pur se ...

PewDiePie svela Perché è stato bannato dalla Cina : PewDiePie è stato bannato niente meno che dalla Cina, avete letto bene.Come vediamo infatti il celebre YouTuber ha pubblicato un video intitolato proprio "PewDiePie è bannato in Cina", nel quale sentiamo le sue motivazioni. In poche parole, sarebbe stato il governo cinese stesso ad impedire la visualizzazione dei suoi video, e questo perché il ragazzo avrebbe parlato delle proteste di Hong Kong, mettendo in mostra la somiglianza tra il leader ...

Perché Cook_Inc è una rivista di cucina diversa dalle altre : Si chiama Cook_Inc. e nel 2018 è stato dichiarato come il Best Food Magazine in the World ai “World Gourmand Cook Book Awards” a Yantai, in Cina. È una rivista di tendenza, che non ama o addirittura nega le tendenze, decisamente in controtendenza. Di elevata qualità. A cominciare dalla carta. dalle foto. Dalla scrittura. Quadrimestrale, tre numeri l'anno. Grandi servizi, fotografie ben curate, scattate ad hoc, mai ...

Perché il rapporto cellule-ossigeno ha vinto il Nobel per la medicina : William Kaelin, sir Peter Ratcliffe e Gregg Semenza. Scienziati diversi per background, formazione scientifica, nazionalità. Accomunati però da due particolari: studi seminali sul metabolismo cellulare, e un premio Nobel per la medicina appena assegnato dall’Accademia delle scienze svedese per “la scoperta di come le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno”. Vediamo insieme quali ricerche hanno portato questi tre ...

Medico uccide la madre anziana Perché non gli aveva cucinato il pollo al curry : Un uomo di 45 anni Bejjam Kishore in India ha ucciso la madre di oltre 80 anni per un futile motivo. L’uomo poi si è consegnato alla Polizia locale confessando l’omicidio. L’uomo è un Medico che si era da poco separato dalla moglie ed era stato costretto a ritornare a vivere a casa con la madre. L’uomo, per dimenticare la delusione della separazione con la moglie, aveva iniziato ad alzare un po’ troppo il gomito. Una sera, ubriaco ...

Ragazza cucina nel forno il suo chihuahua Perché ritiene sia posseduto dallo spirito dell’ex fidanzato : Una Ragazza di 28 anni Noel G. Moor ha fatto fare una fine orribile al suo cane, un piccolo chihuahua di 7 anni. Secondo la Ragazza di Warrenton piccola città dell’Oregon negli Stati Uniti d’America, l’animale era posseduto dallo spirito dell’ex fidanzato. Ad avvisare dell’accaduto la Polizia è stata una vicina di casa. Le forze dell’ordine sono arrivate a casa della Ragazza si sono trovate di fronte a una scena orribile. In tutta ...

Virus trasformisti dell’influenza : Perché bisogna vaccinarsi ogni anno : Come mai bisogna vaccinarsi ogni anno nei confronti dell’influenza? perché non accade come per il morbillo, quando il vaccino riesce a proteggere per un periodo prolungato ed occorre solo fare dei richiami? La ragione di questa necessità va ricercata nelle caratteristiche intrinseche del Virus dell’influenza, che va facilmente incontro a trasformazioni. Ovviamente questi mutamenti possono essere solo marginali oppure alterare profondamente il ...

Antonio Monda in esclusiva : «Le star della Festa del Cinema di Roma le conquisto in cucina. Docufilm in stile Ferragni? Perché no» : L?ultimo colpo grosso l?ha messo in atto annunciando che The Irishman, il film di Martin Scorsese sarà presentato il 21 ottobre alla quattordicesima Festa del Cinema di Roma. In...

Ivrea - asilo esclude due gemelline Perché non vaccinate. Mamma no vax fa sciopero della fame : Due bambine sono state escluse da una scuola materna di Ivrea perché non in regola con i vaccini obbligatori sul morbillo. La madre ha quindi iniziato da ieri uno sciopero della fame a oltranza dormendo davanti alla struttura scolastica.Continua a leggere

Cosenza - è il fratello di un pentito di camorra l’uomo che ha preso a calci un bambino nordafricano Perché si è avvicinato alla figlia : L’uomo che ha dato un calcio al bambino di 3 anni di origini marocchine solo perché si era avvicinato alla carrozzina della figlia neonata è il fratello di un pentito di camorra che si trovava in un luogo protetto del cosentino. Denunciati per lesioni personali aggravate, l’uomo e la moglie sono stati allontanati dalla Calabria e trasferiti in altra località protetta. Secondo quanto si è appreso, le immagini delle telecamere di ...

