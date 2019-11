L’Aquila | paura per Giorgio Tirabassi | forse un infarto | ma non rischierebbe la vita

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019)per. L’attore romano è stato colto da un malore nella serata di venerdì primo novembre, mentre si trovava a Civitella Alfedena, piccolo comune in provincia de, immerso nel Parco nazionale dell’Abruzzo. L’interprete 59enne era stato into per presentare il suo primo film da regista, Il grande salto, quando, verso le 21, si è sentito male proprio nel Centro Congressi in cui era prevista la proiezione. Inizialmente è stato soccorso da alcuni medici che erano in sala ed in seguito è stato trasferito in ospedale, prima a Castel di Sangro e poi ad Avezzano. Subito si è diffusa la notizia, che ha avuto una vasta eco sui social, data la popolarità dell’attore. Infattiha saputo unire la partecipazione a fiction di successo alla sua attività per il cinema, dove ha lavorato con molti grandi autori italiani. Le prime voci che sono circolate sul web ...

