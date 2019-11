Gabriella Pession ' Anche io ho avuto bisogno di andare in analisi' | Verissimo

Gabriella Pession a Verissimo su Oltre la soglia : “Tosca soffrirà” : Verissimo, Gabriella Pession presenta Oltre la soglia: “Tosca Navarro è un personaggio puro” Nel giorno del suo compleanno, Gabriella Pession è stata ospite a Verissimo per presentare la fiction Oltre la soglia, che andrà in onda da mercoledì 6 novembre in prima serata su Canale5. L’attrice ha presentato per la prima volta in tv il suo nuovo personaggio, Tosca Navarro, e l’ha descritta così: “Tosca Navarro è un ...

RICHARD FLOOD - MARITO Gabriella PESSION/ 'I primi 3 mesi non mi ha parlato!' : RICHARD FLOOD MARITO GABRIELLA PESSION, l'attore prova il grande salto di qualità con il ruolo in Grey's Anatomy 16 dopo aver recitato in Shameless.

Oltre la soglia anticipazioni - Gabriella Pession : “Ho sofferto” : Oltre la soglia, fiction Canale5. Gabriella Pession: “Ho sofferto durante l’adolescenza” Dal 6 novembre Gabriella Pession tornerà sul piccolo schermo con Oltre la soglia. La fiction in sei puntate andrà in onda su Canale5 e sarà ambientata in un ospedale psichiatrico dove, l’attrice, vestirà i panni di Tosca Navarro una neuropsichiatra infantile. Gabriella Pession sul settimanale Nuovo Tv ha ammesso che lavorare con ...

Oltre la Soglia - Gabriella Pession a Blogo : "Tosca entrerà nel cuore perché è un personaggio umano. Non voglio più ruoli in cui non credo profondamente" (Video) : Gabriella Pession è la protagonista di Oltre la Soglia, la nuova serie tv di Canale 5 che avrà inizio mercoledì 6 novembre, in prima serata.Gabriella Pession interpreterà la parte di Tosca Navarro, un primario di un reparto all'avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici, la migliore nel suo campo, che, però, nasconde un segreto: un passato difficile e una diagnosi di schizofrenia.prosegui la letturaOltre la Soglia, Gabriella ...

Oltre la Soglia - Gabriella Pession a Blogo : "Tosca entrerà nel cuore perché è un personaggio umano. Con questa serie - vogliamo scardinare un tabù" (Video) : Gabriella Pession è la protagonista di Oltre la Soglia, la nuova serie tv di Canale 5 che avrà inizio mercoledì 6 novembre, in prima serata.Gabriella Pession interpreterà la parte di Tosca Navarro, un primario di un reparto all'avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici, la migliore nel suo campo, che, però, nasconde un segreto: un passato difficile e una diagnosi di schizofrenia.prosegui la letturaOltre la Soglia, Gabriella ...

Oltre la soglia - il trailer e le immagini della nuova serie con Gabriella Pession : Tosca Navarro è il nuovo personaggio interpretato da Gabriella Pession, protagonista di Oltre la soglia @Oltrelasogliatv la nuova serie medical di Canale 5, che andrà in onda da mercoledì 6 novembre, in prima serata. La nuova fiction, dai toni asciutti e ironici, con una colonna sonora attuale e accattivante, ha il coraggio di affrontare ed esplorare temi duri e scottanti, rompendo il muro di silenzio che circonda le malattie psichiatriche, ...

Grey’s Anatomy 16 : si riparte dal licenziamento di Meredith. New entry Richard Flood - marito di Gabriella Pession : Richard Flood Fine del conto alla rovescia per gli episodi inediti di Grey’s Anatomy. A partire da stasera, alle 21.00, Fox Life (canale 114 di Sky) trasmetterà infatti la sedicesima stagione della serie tv statunitense. Un vero e proprio record per le storie con protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo), visto che la produzione ha superato il colosso E.R. – Medici In Prima Linea, l’ormai ex medical drama più longevo nella ...

Vittoria Puccini - Gabriella Pession e Megan Montaner : Canale5 chiude l’anno in bellezza tra thriller e medical drama : Segnatevi in agenda questi tre nomi perché saranno loro le regine di quest'ultimo scorcio di 2019 per Canale5: Vittoria Puccini, Gabriella Pession e Megan Montaner. Tre volti molto amati dal popolo della fiction ma anche tre approcci e tre caratteri diversi pronti a riversarsi in quelli che saranno i titoli che terranno compagnia al pubblico di Canale5 tra novembre e dicembre per chiudere in bellezza, è il caso di dirlo, quest'anno. Il 2019 sarà ...

Oltre la soglia - con Gabriella Pession - in viaggio tra le giovani menti fragili : “Una serie necessaria” : Una psichiatra atipica, dura, sregolata e fuori dagli schemi, eppure dotata di un intuito eccezionale che le permette di affrontare e risolvere le problematiche di un gruppo di adolescenti che soffrono di disturbi psichici. E’ Tosca Navarro, il nuovo personaggio interpretato da Gabriella Pession, protagonista di Oltre la soglia @Oltrelasogliatv la nuova serie medical di Canale 5, che andrà in onda da mercoledì 6 novembre, in prima serata: ...

Chi è Richard Flood - il marito di Gabriella Pession : Richard Flood, entrato recentemente a far parte del cast di Grey’s Anatomy 16, è un attore irlandese. Nato a Dublino il 28 luglio 1982, è famoso soprattutto per il ruolo di Tommy McConnel, personaggio principale della serie Crossing Lines. A fargli guadagnare fama internazionale ci ha pensato anche la serie Red Rock, nella quale veste i panni di James McKay. In Italia è conosciuto anche per la sua vita sentimentale. Flood è infatti sposato ...

Oltre la soglia - Gabriella Pession racconta una sua grande paura : Oltre la soglia: quando va in onda la serie e cosa pensa Gabriella Pession Oltre la soglia, la nuova serie tv di Canale5, andrà in onda mercoledì 6 novembre in prima serata. Gabriella Pession interpreterà i panni della protagonista, Tosca Navarro, una neuropsichiatra impegnata nel difficile ruolo di salvare dei ragazzi da malattie psichiatriche prima che diventino croniche. Gabriella Pession su Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato però un suo ...

Oltre la soglia - con Gabriella Pession - in viaggio tra le giovani menti fragili : “Una serie necessaria” : Una psichiatra atipica, dura, sregolata e fuori dagli schemi, eppure dotata di un intuito eccezionale che le permette di affrontare e risolvere le problematiche di un gruppo di adolescenti che soffrono di disturbi psichici. E’ Tosca Navarro, il nuovo personaggio interpretato da Gabriella Pession, protagonista di Oltre la soglia @Oltrelasogliatv la nuova serie medical di Canale 5, che andrà in onda da mercoledì 6 novembre, in prima serata: ...

Oltre la soglia - con Gabriella Pession - in viaggio tra le giovani menti fragili : “Una serie necessaria” : Una psichiatra atipica, dura, sregolata e fuori dagli schemi, eppure dotata di un intuito eccezionale che le permette di affrontare e risolvere le problematiche di un gruppo di adolescenti che soffrono di disturbi psichici. E’ Tosca Navarro, il nuovo personaggio interpretato da Gabriella Pession, protagonista di Oltre la soglia, la nuova serie medical di Canale 5, che andrà in onda da mercoledì 6 novembre, in prima serata: “In 23 ...

Due bebè in arrivo in Grey’s Anatomy 16 - più la new entry Richard Flood - marito di Gabriella Pession : Grey's Anatomy 16 continua ad allargare a dismisura le sue trame come se non sapesse bene dove andare: solo nei primi cinque episodi della stagione si sono susseguiti processi, condanne con affidamento ai servizi sociali, licenziamenti, gravidanze a sorpresa, assunzioni in altri ospedali ed altre novità ancora sono in arrivo. Sembra che ogni storyline di Grey's Anatomy 16 faccia a gara con le altre ad ampliarsi il più possibile verso il ...