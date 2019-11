Federica Panicucci svela il segreto dei suoi lunghi capelli e di un fisico strepitoso

Federica Panicucci : i segreti dei suoi capelli - da sempre lunghi e bellissimi : Federica Panicucci è una delle conduttrici più amate. Da anni e anni sul piccolo schermo, la padrona di casa di Mattino 5 ha da poco spento 52 candeline anche se non si direbbe. Federica, che è seguitissima anche su Instagram, ha festeggiato con un party esclusivo e pieno di vip a Milano e lasciato tutti senza fiato con un look a dir poco stratosferico. Per la sua serata ha messo in mostra tutta la sua bellezza con un mini dress chiaro ...

“Parla per te”. Mattino 5 - caos tra Alda D’Eusanio e Federica Panicucci. Ma la conduttrice non ci passa sopra : Nella puntata di ‘Mattino 5’ la conduttrice televisiva Federica Panicucci ha deciso di trattare lo spinoso argomento degli eccessivi ritocchi estetici a cui ricorrono persone giovanissime. In collegamento c’era la presentatrice Alda D’Eusanio, la quale ha criticato pesantemente queste scelte dei giovani. Ma gli ospiti in studio sono esplosi. La Panicucci ha fatto da portavoce e le ha riferito che molti le avevano detto che non potrebbe dare ...

Federica Panicucci lascia il segno : alla festa per i suoi 52 anni si è presentata così. Uno spettacolo : Un compleanno davvero super vip quello di Federica Panicucci. La regina di Mattino 5 ha festeggiato i 52 anni con un party esclusivo e tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo. La festa si è svolta al ristorante ‘Lamo’ di Milano e la festeggiata ha spento le candeline circondata da amici e colleghi. Non mancava ovviamente l’insperabile compagno, Marco Bacini, ma tra i tanti c’erano anche Taylor Mega e Lory Del Santo (accompagnata dal ...

Antonella Mosetti sbotta : “Carnefice!”. Interviene Federica Panicucci : Mattino Cinque: Antonella Mosetti litiga con Daniela Martani Antonella Mosetti piace perché è una di quelle persone che dice sempre quello che pensa, nel bene o nel male, in termini educati, se non viene provocata. Per questo motivo, durante la sua ospitata a Mattino 5, non ci ha pensato due volte a stroncare Daniela Martani che ha provato a difendersi dagli insulti lasciati sul web a Chiara Ferragni e Fedez. La showgirl non ha reagito ...

“Chiudete il microfono”. Federica Panicucci - furia a Mattino 5. E la colpa è tutta “sua”. Gelo in studio : A Mattino 5 si parla di insulti social e in studio c’è “lei”, Daniela Martani (che di insulti ne sa parecchio). E ne succedono di tutti i colori. Durante la puntata della trasmissione condotta da Federica Panicucci si parla dello screzio tra la ex gieffina e Fedez. Per chi non sapesse, facciamo un riepilogo: di recente il rapper si è dichiarato deluso dalla giustizia del nostro Paese e ha tirato in ballo le offese di Daniela Martani nei suoi ...

Compleanno scintillante per Federica Panicucci : “Tutto l’amore del mondo” per il Compleanno di Federica Panicucci. La festa comincia a colazione con un tenerissimo biglietto dei figli per la mamma, poi una torta dedicata e tanti baci. Poi arriva una pioggia di messaggi social, una valanga di fiori e finalmente il mazzo di rose rosse del compagno Marco Bacini. E’ lui che organizza il party serale con tantissimi invitati e in cui Federica sfoggia un look da togliere il ...

Federica Panicucci compie gli anni : per lei festeggiamenti speciali : Il tempo sembra non passare mai per Federica Panicucci, la presentatrice che da anni intrattiene ogni mattina migliaia di telespettatori. Classe 1967, Federica nasce il 27 ottobre in un paese in provincia di Livorno e fin da giovane muove i primi e timidi passi nel mondo dello spettacolo. Dall’esordio con Portobello, programma tv di Enzo Tortora, fino alle conduzioni di Festivalbar, Federica di strada ne ha fatta davvero tanta dimostrando ...

“Trascinata in tribunale”. Federica Panicucci choc - l’accusa per la conduttrice è gravissima : cosa è successo : La conduttrice di ‘Mattino 5’, Federica Panicucci, non fa in tempo a riprendersi dalle sconvolgenti dichiarazioni di Lory Del Santo che è costretta a fare i conti con altri problemi. Durante la trasmissione di Canale 5 la Del Santo ha raccontato un aneddoto particolare: “Ho rischiato la vita per non farmi fotografare”. L’episodio accadde quando era in compagnia di Giancarlo Giannini, il quale per sfuggire ai paparazzi effettuò una manovra ...

Federica Panicucci fa una confessione sulla sua vita privata : Federica Panicucci parla dei gruppi Whatsapp delle mamme: “E’ un salvavita” Federica Panicucci ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni. In questa circostanza il tema portante è stato il suo uso della famosa applicazione di messaggi istantanei, Whatsapp. Il giornalista, tra le tante cose, le ha anche chiesto se sia iscritta o meno nelle varie chat di gruppo delle mamme (le ...

Mattino 5 - Maria Teresa Ruta sconvolge Federica Panicucci : "Dove ho scordato i miei figli" : Maria Teresa Ruta, ospite di Mattino 5 per dibattere, insieme alla figlia Guendalina, sul rapporto tra madri e figli, ha raccontato un aneddoto che ha sconvolto la conduttrice dello show Federica Panicucci. La Ruta ha rivelato che una volta ha dimenticato Guendalina e Gianamedeo Goria, i suoi figli,