Ecco come attivare e rendere più bella la modalità desktop di Android 10 sui OnePlus 7 e

WhatsApp : sblocco con impronta digitale : Ecco come configurarlo : La piattaforma di messaggistica di proprietà di Facebook WhatsApp ora ha lo sblocco delle impronte digitali per aprire l'app sui telefoni Android

Ecco come riattivare i popup di Google Chrome su Android 10 e visualizzare le didascalie live su otto righe : Se non riuscite a toccare i popup di autorizzazione di Google Chrome su Android 10, ad esempio quando i siti web chiedono di utilizzare la vostra posizione, è sufficiente disabilitare gli overlay da altre app. La didascalia live è una delle funzionalità più interessanti introdotte su Google Pixel 4 ed è mostrata di default su due righe, tuttavia è possibile espandere la finestra di testo. L'articolo Ecco come riattivare i popup di Google Chrome ...

Star Trek : Picard - Ecco come Patrick Stewart si è convinto a tornare alla serie tv : Un fragoroso applauso riempie il Teatro del Giglio, non appena sir Patrick Stewart sale sul palco di Lucca Comics & Games. È l’affetto dei fan di Star Trek, elettrizzati dall’idea che l’attore inglese vesta di nuovo i panni del capitano dell’Enterprise di Next Generation, in una serie Cbs che arriverà da noi in Italia con Amazon Prime Video il 23 gennaio 2020, Star Trek: Picard. “In verità, non volevo fare di ...

La Modalità in incognito è arrivata in Google Maps : Ecco come usarla subito : La Modalità in incognito è arrivata finalmente all'interno di Google Maps: ecco come attivarla e usarla subito! L'articolo La Modalità in incognito è arrivata in Google Maps: ecco come usarla subito proviene da TuttoAndroid.

Ecco come Samsung spera di conquistare le nostre case con SmartThings : In occasione della Samsung Developer Conference 2019, il colosso coreano ha annunciato di avere grandi progetti per il suo hub Samsung SmartThings L'articolo Ecco come Samsung spera di conquistare le nostre case con SmartThings proviene da TuttoAndroid.

Google Messaggi ora vi fa segnalare lo spam di gruppo : Ecco come funziona : Nell'ultima versione di Google Messaggi per Android è stata inclusa una nuova funzione per proteggere gli utenti dai Messaggi spam di gruppo L'articolo Google Messaggi ora vi fa segnalare lo spam di gruppo: ecco come funziona proviene da TuttoAndroid.

Ecco AppleTV+ : quanto costa - come funziona e cosa aspettarsi : È il giorno di AppleTV+. Dal 1° novembre 2019 il servizio di video streaming in abbonamento dell’azienda di Cupertino è attivo anche in Italia. E raggiunge un po' tutti: Apple ha infatti scelto di svincolare il servizio Tv dai dispositivi

BattibEcco Del Genio-Bergonzi : “Kjaer lo butterei addosso a tutti per vedere come si difendono!”. Bergonzi : “Poteva fischiare due falli diversi” : Del Genio-Bergonzi botta e risposta radiofonica sulle polemiche arbitrali di Napoli-Atalanta A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, Paolo Del Genio giornalista di Tele A e l’ex arbitro Bergonzi sono stati protagonisti di un Battibecco riiguardo le polemiche arbitrali di Napoli – Atalanta Del Genio: “A tutti quanti butterei addosso Kjaer, per vedere come si proteggono. Ma come si fa a dire che è fallo di Llorente? ...

“Farei di tutto…”. Michele Cucuzza non si vedeva da anni. Ecco come lo ritroviamo oggi : Il giornalista e conduttore televisivo Michele Cucuzza era un po’ scomparso dai radar, ma l’attenta Caterina Balivo è riuscita a fargli raccontare un po’ di tutto durante la puntata di ‘Vieni da me’. Le sue dichiarazioni sono sicuramente destinate a far discutere. Innanzitutto ha voluto chiarire una cosa: non ha nessuna intenzione di intraprendere in futuro la carriera politica. “Io penso che ognuno debba fare il suo mestiere. Seguo molto la ...

Aggiornate WhatsApp - è arrivato il blocco con impronta digitale : Ecco come funziona : Il blocco di WhatsApp tramite impronta digitale è finalmente realtà e a darne notizia è la stessa azienda tramite un breve comunicato stampa pubblicato nel suo blog. L'articolo Aggiornate WhatsApp, è arrivato il blocco con impronta digitale: ecco come funziona proviene da TuttoAndroid.

Ecco come avere 5 euro di credito in regalo con TIM - solo per oggi : TIM lancia una promozione valida esclusivamente per la giornata di oggi, 31 ottobre 2019, grazie alla quale tutti i clienti che effettueranno una ricarica da almeno 15 euro otterranno 5 euro di credito omaggio: vediamo come. L'articolo Ecco come avere 5 euro di credito in regalo con TIM, solo per oggi proviene da TuttoAndroid.

“6 mesi di messaggi” - Ecco come Ricky Martin ha conquistato il marito : Negli ultimi giorni si parla molto di Ricky Martin e di suo marito Jwan Yosef dopo l'annuncio della nascita del loro secondo figlio Renn. Oltre alle polemiche che scoppiano puntualmente ogni qualvolta che il cantante presenta un nuovo figlio, è suo marito a suscitare grande curiosità nelle ultime ore. Jwan Yosef è un artista svedese di origini siriane che ha fatto scoppiare il cuore del cantante portoricano. Ricky Martin ha dichiarato tempo fa ...

Come dimagrire? Ecco cosa fare per perdere peso velocemente : Come dimagrire, Ecco cosa fare per perdere peso velocemente. Quando decidi di voler dimagrire, ti viene subito in mente la dieta della fame

Caos al concerto di Sting che inizia con un’ora di ritardo : “colpa” del biglietto nominale? Ecco come funziona : Lo scorso 1° luglio sono entrate in vigore le normative sui biglietti nominali per gli spettacoli dal vivo, dopo gli scandali sul secondary ticketing e le conseguenti discussioni su come regolamentare gli accessi. Live Nation Italia – la più grande organizzazione per quanto riguarda la musica dal vivo sul nostro territorio – era attesa al varco: il concerto di Sting al Forum di Assago di martedì 29 ottobre era infatti il primo evento ...