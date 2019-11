Schianto nella notte | Siria muore a 17 anni | gravissimi fidanzato e due sorelle

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 1 novembre 2019) Il Salento dice addio ad una giovanissima vita, spezzata in modo drammatico a causa di un terribile incidente stradale. In seguito ad un violento, una ragazza di appena 17è deceduta dopo essersi scontrata contro un muro. La vittima si chiamavaFanciullo ed era originaria di Presicce, in provincia di Lecce.era a bordo di un’automobile, una Renault Clio, guidata dal suo. Per cause ancora in corso di accertamento, il suo partner di 27ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il muro di una ferramenta. Nell’impatto il 27enne è rimasto gravemente ferito ed in gravi condizioni versano anche ledella 17enne, le quali si trovavano nell’utilitaria. Il teatro del sinistro mortale, avvenutotarda serata del 31 ottobre, è stato la statale 275, nel tratto che conduce da Alessano a Lucugnano. Sul posto si sono recati ...

