Sangue sulla strada | morta una donna | grave l’uomo che era con lei

(Di venerdì 1 novembre 2019) Schianto alle 8 di venerdì primo novembreTreviso-Mare a Musile di Piave, in territorio Veneziano. A quanto si apprende un’auto, una Mercedes, è finita rovesciata in un fossato a bordo: unae un giovane risultamente ferito, stabilizzato dai sanitari, è stato elitrasportato all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Per liberare i due, rimasti incastrati fra le lamiere, le squadre dei pompieri arrivate da San Donà e da Mestre con l’autogrù, hanno usato cesoie, divaricatori e martinetti idraulici. Sul posto anche il 118. Nelle notte di Halloween una ragazza di 17 anni èe altri tre giovani sono rimasti feriti ieri in tarda seratastatale 275, in provincia di Lecce, nel tratto tra Alessano e Lucugnano. La giovane era a bordo di una utilitaria, una Renault Clio, guidata dal fidanzato di 27 anni, che nel territorio di Alessano è uscita fuori ...

