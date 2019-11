Manovra - Renzi : «Vetture aziendali - via la tassa. E avanti con o senza Conte» : Il veto di Italia Viva a nuove tasse nella Manovra, indicando però nel dettaglio le alternative per far quadrare i conti («perché io le leggi di Bilancio le ho fatte e le so...

Manovra : le parole di Renzi - Di Maio e Zingaretti : La Manovra finanziaria fa discutere, come ogni anno. Le risorse sono limitate ed ogni Governo è costretto a scegliere delle priorità dopo aver formulato varie ipotesi per reperire fondi. L'obiettivo principale di tutte le componenti di questo Esecutivo era quello di bloccare l'aumento dell'Iva, disinnescando le clausole di salvaguardia. Questo obiettivo è stato raggiunto, ma ci sono altri elementi che continuano a far discutere.La versione di ...

Renzi prepara la battaglia parlamentare sulla Manovra : "Non finisce qui" : La Legge di Bilancio è pronta per affrontare il Parlamento ma all’interno della maggioranza c’è ancora chi, come Matteo Renzi, promette ulteriori modifiche al testo economico. “In queste settimane sono stati fatti passi in avanti per evitare aumento IVA e tasse su cellulari, gasolio, case. Molto bene. Italia Viva è stata decisiva per evitare questi aumenti. Ma per noi non finisce qui: su zucchero, plastica ...

Manovra - Renzi rilancia : “La miglioreremo in Parlamento - eliminiamo i microbalzelli” : Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, commenta l'accordo trovato nella notte sulla Manovra all'interno della maggioranza di governo. Renzi vede il "bicchiere mezzo pieno", ma non nasconde qualche piccola critica velata, tanto da rilanciare un chiaro messaggio: "Adesso la discussione si sposta in Parlamento e qui si potrà migliorare ancora, specie per i microbalzelli rimasti".Continua a leggere

Manovra - le proposte di modifica del M5s : “Quota 100 rimane - Renzi non ha i numeri in Parlamento” : Convocato il vertice di maggioranza per lunedì per ridiscutere alcuni punti della Manovra, come chiesto dal Movimento Cinque Stelle. In un post sul Blog delle Stelle elencano le proposte di modifica, che interessano l'utilizzo del Pos, carcere e confisca per i grandi evasori, e revoca del regime forfettario per le partite Iva al 15%, che secondo i pentastellati non va toccato.Continua a leggere

Quota 100 - Renzi : "È ingiusta - la cancelleremo". Conte : "È un pilastro della Manovra" : Matteo Renzi è concentrato sulla sua Leopolda 10, la prima da parlamentare non del PD, ma da fondatore di Italia Viva. È arrivato oggi alle 15 per inaugurare una mostra fotografica che ricorda Tiberio Barchielli e ha già lanciato i primi strali parlando con i giornalisti.Renzi, in particolare, oggi è tornato sulla questione Quota 100, la misura tanto voluta dal governo giallo-verde e in particolare dalla Lega. Ora che la Lega ...

