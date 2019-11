In Albania la terra trema ancora | 5 2 della scala Richter Danni ai palazzi e gente in

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 1 novembre 2019) Ci risiamo: paura indove una violenta scossa di terremoto ha fattore lanella prima mattinata di oggi venerdì 1 novembre. Secondo i primi rilievi, si è trattato di una scossa di magnitudo 5.2 sulla. Un boato enorme quindi: secondo l’Istituto sismologico albanese, l’epicentro è stato localizzato dai sismografi a circa 3 chilometri a nord est del villaggio di Devas Miras, vicino alla città di Korca, nell’centro-meridionale, non lontano dai confini con Grecia e Macedonia, mentre l’ipocentro del fenomeno sismico è stato localizzato a una profondità di circa 25 chilometri. La scossa è stata registrata alle ore 05:25 UTC, le 6.25 ora locale e italiana, sorprendendo molti abitanti a letto nelle loro case. Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione in moltissime città albanesi come Devoll, Kolonja, Elbasan e la capitale Tirana ma ...

