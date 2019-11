Immigrazione | Salvini | Lamorgese non conosce i dati del Viminale

Governo : Salvini - ‘tasse - Immigrazione e manette - solita ricetta sinistra’ : Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “Me li vedo Conte, Di Maio, Speranza attorno a un tavolo a dire ‘cosa tassiamo oggi’? L’acqua? La birra? Il taglio dei capelli? Sorridiamo ma c’è poco da ridere. Faremo tutto il possibile per evitare che siano gli italiani a pagare i litigi di questo Governo. Tasse, immigrazione e manette: è sempre la solita ricetta della sinistra”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. ...

Immigrazione - il Dossier Idos dà ragione a Salvini : meno arrivi meno morti. I terrificanti numeri giallo-rossi : Sull'Immigrazione anche il Centro studi e ricerche Idos dà ragione a Matteo Salvini. È stato infatti rilasciato il Dossier statistico Immigrazione 2019, la cui conclusione è: meno arrivi, meno morti. Nel 2018 i morti in mare nel Mediterraneo sono stati 2.300, di cui 1.300 nella tratta italo-libica,

Matteo Renzi contro Salvini - lo scontro a Porta a Porta. Dall'Immigrazione a quota 100 - i due d'accordo solo nel bocciare Virginia Raggi : Ci siamo, Matteo Renzi contro Matteo Salvini. Matteo Vs Matteo. Il leader del centrodestra contro colui che vorrebbe essere, nuovamente, il leader del centrosinistra. Colui che appena due mesi fa era...

Più economia - meno Immigrazione In piazza a Roma la svolta di Salvini : La sfida di Matteo Salvini è riempire piazza San Giovanni, sabato prossimo - 19 ottobre - con la manifestazione nazionale contro il governo promossa dalla Lega e che inizierà alle ore 15. Alla fine l'ex ministro dell'Interno è riuscito a convincere anche Silvio Berlusconi che... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini sull'Immigrazione : "Il nuovo governo ha ricominciano le distribuzioni sui territori" : "Mi hanno segnalato, ahimè, i primi devastanti risultati della politica dei porti aperti e delle porte aperte". Così Matteo Salvini, nella sua diretta Facebook, ha voluto aprire la sua parentesi dedicata alla ridistribuzione dei migranti decisa dal governo Conte bis. Il leader della Lega ha voluto c

Immigrazione - Franco Gabrielli : "Un criminale su tre è straniero". Numeri alla mano : aveva ragione Salvini : Hanno almeno una bella caratteristica, i Numeri. Non li puoi contorcere ideologicamente, risucchiare in nessuna volontà manipolatoria, resistono anche alla propaganda più asfissiante. Il modo più efficace per smascherare il pensiero dominante, ad esempio in materia di Immigrazione, è uscire dai buon

Matteo Salvini attacca il governo sull'Immigrazione : "Andiamo a prenderli in Libia?" : "Tra un po' andremo a prenderli noi in Libia e Tunisia". Matteo Salvini torna a commentare l'ultimo sbarco, 72 migranti arrivati a Lampedusa, per il quale la Lega ha chiesto un'interrogazione parlamentari. L'arrivo infatti sarebbe stato agevolato dalla Guardia Costiera che è entrata nelle acque sar

Di Maio : su Immigrazione e rimpatri faremo più di Salvini - ma non ci voleva molto : Roma – “Io rispetto le opinioni di tutti, e’ nel mio dna, ma vorrei rimarcare che in passato tenevamo persone in mare e poi la redistribuzione era affidata alle mie telefonate e a quelle di Moavero. Ritenere che non sia un passo avanti non e’ sostenibile”. Lo dice il premier Giuseppe Conte a New York, in merito alle critiche sollevate da Matteo Salvini sulle intese raggiunte a Malta sul tema dell’immigrazione. “Presto- aggiunge Conte- ci vedrete ...

Immigrazione - il sindaco di Lampedusa : "Arrivi in aumento dopo l'addio di Salvini al Viminale" : "A Lampedusa gli sbarchi c'erano prima, con Matteo Salvini, e ci sono ora, senza Salvini. La vittima siamo noi e non è giusto. Quello che chiediamo è il rispetto delle regole". Totò Martello, dal 2017 sindaco di Lampedusa, spiega così al Giorno la situazione dell'isola, da tempo ormai immemore meta

Luigi Di Maio teme Salvini e ora fa marcia indietro sull'Immigrazione : "Non c'è alcuna discontinuità" : Per Luigi Di Maio c'è un limite alla discontinuità che i nuovi alleati hanno chiesto rispetto al governo gialloverde. È quello della "linea Minniti": "Più indietro, non si torna". I flussi migratori, per il leader grillino, vanno sì regolati e gestiti, ma senza prendere posizioni troppo diverse dall

Claudio Durigon : "Paolo Gentiloni in Europa? Come se Salvini mettesse la Boldrini all'Immigrazione" : "La nomina di Gentiloni in Europa? E' Come se Matteo Salvini mettesse all'immigrazione Laura Boldrini". Claudio Durigon, ex sottosegretario leghista al Lavoro del governo giallo-verde, ospite di Agorà Estate, su Raitre, critica la scelta del nuovo esecutivo di candidare Paolo Gentiloni alla Commissi