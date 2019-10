Pignoramento presso terzi e opposizioni esperibili art 617 comma 2 cpc

Fonte : fanpage

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Cassazione 2.7.2019 n 17663 Nell'ordinanza di assegnazione determina l'automatica acquisizione in capo al terzo della veste di parte del processo esecutivo; perciò se propone l'opposizione egli è già nell'ambito di applicazione dell'art 6172 cpc. L'impugnazione ex art. 5482 e 549 cpc dell'ordinanza pronunciata per la mancata dichiarazione del terzo e quella sulle contestazioni sorte sulla dichiarazione, si propone ex art. 6172 cpc.

