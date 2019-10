Per Minniti gli accordi con la Libia sui migranti vanno cambiati Non disdetti

Fonte : agi

(Di giovedì 31 ottobre 2019) “Gli otto articoli di quel Memorandum non sono le Tavole della Legge. Non è immodificabile. Resto però dell'avviso che non lo si possa cambiare in maniera unilaterale. Dobbiamo tentare delle modifiche concordate”. In un intervista a la Repubblica, l'ex ministro dell'Interno del governo Gentiloni replica così al quotidiano che gli chiede se non prova imbarazzo per il fatto che oggi il Pd è costretto a confrontarsi con quel Memorandum da lui sottoscritto il 3 febbraio 2017, dinanzi alle plateali violazioni dei diritti umani deie alla brutalità con cui agisce la Guardia costiera libica finanziata proprio grazie a quell'accordo., che si autodefinisce “uomo delle istituzioni democratiche al servizio degli interessi del Paese”, aggiunge anche che “se ritenessi di avere compiuto scelte sbagliate, o addirittura immorali, per incassare un consenso momentaneo, ne trarrei le ...

