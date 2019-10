Morbillo | 1 596 casi e un decesso in nove mesi del 2019

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Dal primo gennaio al 30 settembresono stati segnalati in Italia 1.596di, tra cui ilper complicanze respiratorie deldi un adulto di 45 anni, non vaccinato, con patologie concomitanti. Il 58% deisi è verificato in Lazio e Lombardia, nella prima regione è stata registrata l’incidenza più elevata. I dati emergono dall’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). L’86,5% dei pazienti non era vaccinato al momento del contagio. Tra isegnalati, 93 riguardano operatori sanitari e 43 operatori scolastici. Oltre l’80% si è verificato in persone tra 15 e 64 anni, tuttavia l’incidenza più alta ha riguardato la fascia 0-4 anni, in cui sono stati segnalati 166(10,4% deitotali), di cui 60 avevano meno di un anno di età (incidenza nei bambini sotto l’anno di età: 136,9su ...

youfullwellness : #yourfullwellness Morbillo, 1.596 casi e un decesso nei primi nove mesi del 2019 -