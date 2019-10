Manovra 2020 | via libera Governo Cartine | Plastic e Sugar tax | ma Conte meno

Manovra - cosa cambia per le famiglie nel 2020 : non c’è la ‘carta bimbi’ - il bonus bebè è per tutti e aumenta il voucher nido per i redditi bassi : Il bonus bebè diventa universale. Il voucher per gli asili nido raddoppia per le famiglie con Isee fino a 25mila euro, passando dagli attuali 1.500 euro a 3mila euro. Mentre per l’assegno unico, al di là che si chiamerà o meno ‘carta bimbi‘, bisognerà aspettare un altro anno. Sono queste le principali novità previste nell’ultima bozza della Manovra giallorossa per le famiglie, dove sono stati aggiunti 600 milioni di euro, ...

Manovra 2020 : ecco le misure inserite e la bozza della Legge di bilancio : Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. Il lungo iter della Legge di Manovra 2020 è in corso, e ha portato al varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri. Si compone di 93 articoli la prima bozza della Legge di bilancio 2020, diffusa nelle scorse ore. Un testo concordato nell’ultimo vertice di Governo tenutosi a Palazzo Chigi, da cui è ...

Manovra 2020 - nuovo accordo : cedolare secca resta al 10% - aumenta tassa sulle vincite : Dopo un vertice di circa due ore il Governo è giunto ad un nuovo accordo sulla Manovra 2020, il cui impianto resta in sostanza lo stesso. Alcune limature sono entrate nella Legge di bilancio, che a questo punto dovrebbe essere impostata nella sua ossatura. L’impianto della Manovra resta quello che si conosce: l’accordo sostanziale c’è. L’incontro è avvenuto in un clima assolutamente tranquillo. Andiamo avanti determinati, ...

Meno tasse in Manovra e aiuti a famiglie - partite Iva e affitti : ecco cosa cambia Nel 2020 riforma dell’Iva e dell’Irpef : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della manova in 93 articoli.

Pensioni e LdB 2020 - l'altolà della Cisal : 'La Manovra non va' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 ottobre 2019 vedono emergere nuove critiche sull'impostazione della legge di bilancio ed in particolare sul comparto previdenziale da parte delle parti sociali e dell'opposizione. In particolare, a rimarcare la necessità di un intervento correttivo è la Cisal, che nella giornata di ieri ha aperto il proprio Consiglio Nazionale offrendo nuovi spunti di riflessione sulla vicenda. Ma ad esprimere ...

Pensioni : dopo l'Umbria verifica su Manovra 2020 - Marattin 'sarà battaglia su quota 100' : Le Pensioni anticipate tramite la quota 100 ed i fondi destinati alle famiglie tornano a riaccendere la discussione interna al governo, che si trova davanti ad una nuova verifica politica implicita dopo l'esito del recente confronto elettorale in Umbria. Non è quindi un caso se gli animi si riaccendano, mentre l'esecutivo procede ad un nuovo confronto interno. Sullo sfondo resta però l'impostazione di una legge di bilancio che non permette ...

Clausole di salvaguardia - l'incubo Iva si rinnova (anche con la Manovra 2020) : L'aumento Iva solo rinviato? Nella Manovra economica che il governo giallorosso ha concordato con l'Europa sono inscritte...

Pensioni e Manovra 2020 - Di Maio (M5S) : 'Sicuramente ci sarà qualcosa in più' : Prosegue l'accesa dialettica tra governo e sindacati in merito al testo della nuova legge di bilancio 2020 ed all'accoglimento delle rivendicazioni avviate dalla piattaforma sindacale sul nodo delle Pensioni e sugli altri punti considerati come fondamentali. Sul punto, finora, il confronto avvenuto attraverso diversi tavoli non sembra aver dato i risultati sperati, anche se le parti continuano a dialogare alla ricerca di una soluzione ...

Manovra e detrazioni Irpef - cosa cambia nel 2020 : Un graduale azzeramento delle detrazioni Irpef al 19% per i contribuenti con una fascia di reddito superiore ai 120mila euro: ecco la sforbiciata prevista all'interno dello schema sulla Manovra inviato a Bruxelles. Questo però non interesserà tutte le detrazioni possibili: ad esempio, non verranno toccate quelle per spese mediche. Ma facciamo chiarezza su cosa comporta.Continua a leggere

Manovra - carta bimbi da 400 euro per l'asilo e tasse per 5 miliardi da giochi e sigarette. Plastic tax da giugno 2020 : Manovra, ecco lo schema delle cosiddette micro-tasse del valore di 5 miliardi: dai giochi dovrebbero arrivare 500 milioni, dalle sigarette oltre 200. E Plastic tax in vigore da giugno 2020, con la...

Manovra - rinnovato per il 2020 il bonus cultura per i diciottenni. Ma i fondi calano : Il «portafoglio» passato da 240 a 160 milioni. Il Pd: vogliamo comunque confermare l’assegno di 500 euro

Detrazioni spese sanitarie a rischio per le fasce di reddito più alte nella Manovra 2020 : Diversi fonti di informazioni evidenziano come nelle mire del governo ci sarebbe l'intenzione di aumentare il gettito fiscale attraverso la rinuncia, per una fetta della popolazione, alla detrazione del 19% sulle spese sanitarie. Secondo quelle che sono le indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un provvedimento destinato ad interessare le fasce di reddito più alte e riguardare una platea non molto ampia di popolazione. Attualmente si detrae il 19% ...