Il supporto per Google Stadia si estenderà a più dispositivi Pixel e piattaforme

Google Play Services per AR aggiunge il supporto a nuovi smartphone : Con Google Play Services per AR (ex ARCore), il gigante id Mountain View vuole espandere la realtà aumentata e le relative esperienze su un numero sempre più ampio di dispositivi senza la necessità di hardware troppo specializzato. Google ha appena aggiunto il supporto al suo servizio di realtà aumentata per Realme 5 e 5 Pro, Realme XT, Realme Q e Wiko View3 Pro. L'articolo Google Play Services per AR aggiunge il supporto a nuovi smartphone ...

OneDrive per Windows 10 si aggiorna : supporto per il tema scuro [Insider] : Breve comunicato per informarvi che l’app di OneDrive per Windows 10 si è aggiornata per gli Insider introducendo il supporto per il tema scuro. Novità in questa versione Recandosi nel menu “…” e cliccando su “Impostazioni” è possibile trovare la nuova voce per cambiare tema. Le opzioni presenti sono tre: Modalità chiara, Modalità scura e Usa la modalità di Windows. Fix di bug e miglioramenti ...

Blizzard perde uno sponsor : Mitsubishi ritira il suo supporto ai tornei eSports : Manca ormai pochissimo all'inizio della BlizzCon, ed ovviamente in molti si aspettano proteste nei confronti di Blizzard. Il motivo è ormai noto, ma lo ribadiamo: qualche settimana fa Blizzard aveva sospeso Blitzchung, pro player di Hearthstone, dopo che quest'ultimo ha appoggiato le rivolte di Hong Kong. In seguito la sua sospensione si è ridotta da un anno a sei mesi, ma ormai il danno è stato fatto e per questo motivo alcuni giocatori hanno ...

IKEA sta realizzando un pulsante smart home con il supporto per gli scenari : IKEA sta lavorando a un nuovo pulsante di scelta rapida che può attivare uno scenario nelle case che sono dotate dei prodotti intelligenti dell'azienda svedese. Gli scenari potrebbero essere attivati da Siri, Alexa o Google Assistant che sono tutti supportati da IKEA tramite l'app IKEA home. L'articolo IKEA sta realizzando un pulsante smart home con il supporto per gli scenari proviene da TuttoAndroid.

Starbreeze annuncia il riavvio del supporto per Payday 2 : Come molti di voi sapranno, Starbreeze (studio creatore della serie di Payday) ha recentemente rischiato il tracollo finanziario a causa (tra le altre cose) del colossale flop di Overkill's The Walking Dead, FPS cooperativo ambientato nell'universo della popolare serie televisiva.Tuttavia qualcosa sembra essere andata per il verso giusto e la compagnia ha recentemente annunciato che presto riprenderà lo sviluppo dei contenuti extra di Payday 2. ...

Opera per Android si rifà il trucco col supporto ai temi - cripto pagamenti e molto altro : La versione 54 del browser Opera per Android introduce il supporto ai temi, con diversi accenti di colore, introducendo nel contempo altre novità. L'articolo Opera per Android si rifà il trucco col supporto ai temi, cripto pagamenti e molto altro proviene da TuttoAndroid.

Google e il supporto per gli accessori : buone notizie per i Pixel 4 - meno buone per i Pixelbook Go : Nella giornata di ieri sono stati finalmente annunciati i nuovi smartphone di Google. Si tratta della serie Pixel 4 la quale conta due modelli, Pixel 4 e Pixel 4 XL. Durante la presentazione sono state date parecchie informazioni in merito ai due nuovi dispositivi, alcune più importanti di altre mentre altre sono passate in sordina, […] L'articolo Google e il supporto per gli accessori: buone notizie per i Pixel 4, meno buone per i ...

Prime indiscrezioni sui concerti di Renato Zero per il supporto del nuovo album : Sono trapelate le Prime indiscrezioni sui concerti di Renato Zero, quelli che l'artista romano ha organizzato per il supporto di Zero Il Folle e che si avvieranno il 1° novembre al Palazzo dello Sport di Roma. Secondo quanto emerso in queste ultime ore a seguito della manifestazione IMAGinACTION che si è tenuta a Ravenna, i brani in scaletta per i nuovi concerti saranno 32, con la presenza di Trevor Horn in alcune delle date. Nei prossimi ...

Activision sta lavorando sul supporto per i controller in Call of Duty : Mobile ma chiede di portare pazienza : Activision ha tenuto in considerazione il feedback della comunità di giocatori di Call Of Duty: Mobile e in un recente post su Reddit la società ha annunciato che sta testando il supporto del controller, ma prima di offrire questa funzionalità Activision dovrà assicurarsi che sarà adeguatamente implementata ed equilibrata. L'articolo Activision sta lavorando sul supporto per i controller in Call of Duty: Mobile ma chiede di portare pazienza ...

OnePlus Switch restituisce il supporto per la migrazione dei dati da iPhone con iCloud : L'ultimo aggiornamento beta di OnePlus Switch restituisce in qualche modo la possibilità di migrare i dati da un dispositivo iPhone a uno smartphone OnePlus con una nuova opzione di importazione dei dati iCloud per compensare la rimozione della precedente integrazione iOS. L'articolo OnePlus Switch restituisce il supporto per la migrazione dei dati da iPhone con iCloud proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant per Andorid TV riceve il supporto alle routine e apre a nuovi scenari : Google Assistant per Android TV si arricchisce con il supporto alle routine e apre la strada a nuovi interessanti scenari. L'articolo Google Assistant per Andorid TV riceve il supporto alle routine e apre a nuovi scenari proviene da TuttoAndroid.

supporto iPhone per bici : i migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata raccogliamo i migliori supporti iPhone per bici disponibili attualmente sul mercato. Si tratta di prodotti interessanti per gli appassionati e i professionisti dello sport. Per quanto possa essere bello allontanarsi leggi di più...

The Surge 2 : confermato il supporto per PlayStation 4 Pro e Xbox One X : The Surge 2 è quasi tra noi, quindi preparatevi a fare a pezzi con brutale eleganza chiunque vi si piazzi davanti, in vista dell’uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC, il 24 settembre. Deck13 e Focus Home Interactive sono lieti di annunciare che The Surge 2 supporterà una risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro e su Xbox One X. Potrete ammirare la meravigliosamente grottesca fusione tra uomo e macchina in tutto il suo ...

Google Daydream VR si avvicina alla sua fine : perso il supporto per un altro servizio streaming : Non tutto quello che Google sviluppa finisce per diventare un prodotto funzionale o popolare. Un esempio banale può essere quello dei Google Glass, gli occhiali intelligenti che diversi anni fa avrebbero dovuto rivoluzionare il mercato per poi non venire neanche annunciati ufficialmente. Un dispositivo che invece è stato presentato, ma che da allora non ha […] L'articolo Google Daydream VR si avvicina alla sua fine: perso il supporto per ...