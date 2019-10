Bud Spencer e Terence Hill fanno a cazzotti anche su Android con Slaps And Beans

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 31 ottobre 2019) BudAndè un picchiaduro a scorrimento in stile Double Dragon ambientato nelle tipiche location che hanno fatto da cornice ai film più popolari interpretati della mitica coppia di attori italiani. Il titolo di Trinity Team offre la possibilità di giocare in singolo o in modalità cooperativa dove ogni situazione andrà risolta con il personaggio più indicato. L'articolo BudsuconAndproviene da Tutto

MediasetTgcom24 : Il 'gigante buono' Bud Spencer avrebbe compiuto 90 anni #BUDSPENCER - Corriere : Bud Spencer a 90 anni dalla nascita. Una carriera tra sport e cinema Le immagini - MediasetTgcom24 : Il 'gigante buono' Bud Spencer avrebbe compiuto 90 anni #BUDSPENCER -