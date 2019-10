Sport italiano in lutto Luca non è riuscito a vincere la battaglia più difficile

Contributi Statali allo Sport italiano 2020 : più soldi per tutte le Federazioni! Il dettaglio e la classifica delle più ricche : calcio in testa : Lo Stato italiano garantirà allo sport ben 64 milioni di euro in più rispetto all’anno passato, una cifra di grande rilievo che andrà divisa tra varie parti come hanno spiegato Vincenzo Spadafora (Ministro dello sport) e Rocco Sabelli (Presidente di sport e Salute). Alle Federazioni affiliate al Coni andrà gran parte della torta cioè 44,5 milioni di euro ma ci saranno anche i 4 milioni del “premio efficienza” per le Federazioni ...

Lutto nel mondo dello Sport italiano. Alen Elmazovski aveva solo 18 anni : Alen Elmazovski non ce l’ha fatta, la giovane promessa dell’atletica è morta a 18 anni. Mercoledì pomeriggio era rimasto vittima di un brutto incidente a Bassano del grappa mentre, in sella alla sua Vespa, stava tornando a casa da scuola. Un impatto violentissimo contro un’auto nel quale il ragazzo aveva riportato gravi conseguenze ed era stato pertanto ricoverato in Rianimazione. Lo schianto nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre. Coinvolta ...

Ippica - Federazione multata : “Abuso posizione dominante nell’organizzazione gare”. Così l’Antitrust apre una crepa nello Sport italiano : Concorrenza sleale nelle corse dei cavalli. A “barare” però non erano i fantini, ma proprio la Federazione italiana sport equestri (Fise), che sfruttava il proprio ruolo per impedire a gruppi e enti di promozione di fare attività. E per questo è stata condannata dall’Antitrust: quasi mezzo milione di euro di multa. Una mezza stangata (la sanzione avrebbe potuto essere più salata), che mette comunque in apprensione i conti ballerini della ...

Barbano (CorSport) : Lotito e la contiguità culturale col razzismo del calcio italiano : Il vicedirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, scrive oggi a proposito della gaffe di Claudio Lotito, un altro “diversamente razzista”, come abbiamo scritto ieri. La frase che gli è sfuggita ieri, scrive, “racconta che cos’è in Italia il razzismo preterintenzionale” e oscura persino la frase pronunciata da Malagò nei giorni scorsi circa le simulazioni in area e quelle, impronunciabili, pronunciate da ...

Razzismo - al via gli incontri tra il ministro Spadafora e i rappresentanti dello Sport italiano : Una situazione da prendere di petto quella del Razzismo. Vincenzo Spadafora, neoministro dello sport, ha definito “non accettabile” che in Italia si prosegua su questa linea e non si sia imparato niente. Purtroppo siamo indietro rispetto ad altri Paesi. Kessié, Lukaku, Dalbert, la situazione è sempre la stessa. Oggi è in programma un incontro tra Spadafora, Gravina e Miccichè, in cui la lotta al Razzismo è il primo punto ...

eSports - la trasformazione del calcio italiano verso il virtuale : eSports Serie A – Le voci si rincorrono da mesi e presto anche la serie A potrebbe avere il suo torneo ufficiale eSports. Un dato però è certo: nelle principali categorie del calcio italiano quasi tutte le squadre si stanno già organizzando per farsi trovare pronte allo sbarco ufficiale delle competizioni virtuali. Con un giro […] L'articolo eSports, la trasformazione del calcio italiano verso il virtuale è stato realizzato da calcio ...

Centenario della nascita di Fausto Coppi - “simbolo dello Sport italiano” : Un “simbolo dello sport italiano negli anni della ricostruzione“: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce così Fausto Coppi, il fuoriclasse del ciclismo del quale oggi ricorre il Centenario della nascita. “Nasceva cento anni or sono Fausto Coppi, grande campione del ciclismo e simbolo dello sport italiano negli anni della ricostruzione. Le sue leggendarie imprese, le lunghe fughe solitarie, le vittorie al ...

Alta tensione nello Sport italiano - il Cio difende Malagò : Alta tensione nello sport italiano, il Cio difende Malagò. Regna il caos nel mondo dello sport italiano.

Nuova Fiat 500X Sport – Dinamismo - precisione - controllo e stile italiano [GALLERY] : Nuova Fiat 500X Sport, la “punta di diamante” della rinnovata gamma del crossover italiano.Dedicata a un cliente più giovane e dinamico, con una forte attitudine Sportiva, la 500X Sport è la “punta di diamante” della rinnovata gamma del crossover italiano che oggi si allarga con il nuovo e raffinato allestimento Lounge La Nuova Fiat 500X Sport esordisce presso il Centro Tecnico Federale “Luigi Ridolfi” a Coverciano ...

Valentino Mazzola e Fausto Coppi : domenica il centenario di due eroi tragici dello Sport italiano : Il 1919 non appartiene solo a Coppi e a Brera, il 26 gennaio di quell' anno, a Cassano d' Adda, città metropolitana di Milano, nasceva Valentino Mazzola, considerato da buona parte dell' opinione tecnica, forse il più grande calciatore italiano di sempre. Il primato se lo giocherebbe con Peppino Mea

CorSport : Elmas studia l’italiano e prende la casa di Rog : Le uniche difficoltà mostrate da Elmas in questo inizio di avventura in azzurro sono relative alla lingua. Per ora il centrocampista macedone comunica più che altro in inglese, cosa che gli ha procurato qualche problema, ma sta imparando l’italiano con lezioni private. Ha trovato casa. Occuperà quella lasciata libera da Rog. Presto si trasferiranno a Napoli anche i suoi genitori. Potrebbero essere qui già dalla prossima settimana per vedere il ...

Coni - Malagò dichiara guerra a Sport e salute. E a rimetterci sarà lo Sport italiano : guerra doveva essere. E guerra sia. Il governo è caduto, il clima è cambiato: probabilmente al Foro Italico si sentono rincuorati dal ritrovare a Palazzo Chigi i vecchi amici del Pd (anche se la delega è andata a Vincenzo Spadafora, uomo del Movimento 5 stelle con buone entrature a sinistra e nel mondo dei salotti romani, non certo inaccessabile per Malagò & co). Così dopo aver subito per mesi gli affronti del governo gialloverde, ora ...

GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz : sta per tornare il torneo italiano di eSport al volante di GT Sport : Torna in pista il torneo italiano di e-Sport al volante di Gran Turismo Sport. Un nuovo, importante appuntamento realizzato grazie alla collaborazione fra Sony Interactive Entertainment Italia e Mercedes-Benz Italia.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli in merito al torneo: Leggi altro...