Smog | ricorso Tar contro le deroghe ai blocchi del traffico

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il Comitato Torino Respira chiede al Tar di annullare gli atti di Regione, Città Metropolitana e Comune che ampliano leaidel. Motivazione principale del, spiega il presidente del Comitato, Roberto Mezzalama, “affermare il principio che le decisioni che hanno conseguenze sulla salute dei cittadini non si possono prendere per ragioni politiche, ma devono essere il frutto di valutazioni tecnico scientifiche supportate da dati ed analisi precise”. Secondo il Comitato, che gia’ in passato aveva presentato un esposto in procura per denunciare l’inquinamento in città, “questeriguardano una parte molto consistente della popolazione torinese, circa 400 mila cittadini, e sarebbero state decise dalla Regione senza nessuna istruttoria tecnica, ovvero senza avere alcuna idea delle sue conseguenze sulla qualità ...

lanzillottaserg : Smog. Torino Respira deposita ricorso al TAR per chiedere l’annullamento degli atti che istituiscono ulteriori dero… - quotidianopiem : Smog. Torino Respira deposita ricorso al TAR per chiedere l’annullamento degli atti che istituiscono ulteriori dero… - solops : Smog. Torino Respira deposita ricorso al TAR per chiedere l’annullamento degli atti che istituiscono ulteriori dero… -