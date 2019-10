Scontro tra auto e camion | un impatto devastante | 3 morti sul colpo

Su La7 - duro Scontro tra Bersani e Senaldi - il direttore di Libero “Volete far eleggere un Presidente della Repubblica da un parlamento che ha contro il 60-70% degli italiani?” l’ex segretario Pd “Lei e Salvini non potete permettervi dire questo” : Su La7 al programma “Dimartedì” è andato in onda un durissimo scontro tra Pier Luigi Bersani e il direttore di Libero, Pietro Senaldi. l’ex segretario Pd e attuale deputato di LeU ha commentato il voto in Umbria che ha visto la vittoria del centrodestra sulla coalizione Pd- M5S : “La vittoria della destra in Umbria? Questi qui ci portano a un’Italia più povera e autoritaria. Ne sono troppo convinto. ‘Hic Rhodus, hic salta’, dicevano i ...

Tour de France 2020 : chi parteciperà? Scontro titanico tra le corazzate Ineos e Jumbo-Visma. Froome-Bernal contro Roglic-Dumoulin : Archiviata la stagione 2019 è già tempo di pianificare il prossimo anno e di pensare alle scelte da fare: su cosa proiettarsi, su cosa puntare. C’è chi passerà dalle Classiche, alle Olimpiadi, ai Mondiali, sino alle grandi corse a tappe: Giro, Tour e Vuelta. Abbiamo già parlato della Corsa Rosa, ma non di coloro che potrebbero partecipare e puntare tutto sulla Grande Boucle. Quest’ultima partirà sabato 27 giugno da Nizza e terminerà ...

U&D - spoiler Over del 29 ottobre : acceso Scontro tra la Platano e Incarnato : Oggi 29 ottobre, a partire dalle 14.45 su Canale 5, andrà in onda il secondo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over di Uomini e donne e dove, stando alle anticipazioni pubblicate su Witty tv e sulle pagine social del programma, vedremo un'accesa discussione tra Ida Platano e Armando Incarnato, dopo che la dama bresciana ha deciso di dare un'altra possibilità a Riccardo. Ida, accusata da Armando di averlo usato, rispedirà al mittente le ...

Ostiense - automobilista grave dopo Scontro con spartitraffico presso uscita Gra : Roma – Durante le prime ore del mattino un uomo, alla guida della sua Peugeot 205, si è schiantato sulla via Ostiense, all’altezza dell’uscita per il Grande Raccordo Anulare. L’uomo al momento è in gravi condizioni. Secondo i primi riscontri della Polizia Locale, l’incidente sarebbe autonomo. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale medico, che ha trasportato l’uomo all’ospedale ...

Il Segreto / Anticipazioni 29 e 28 ottobre : duro Scontro tra Isaac e Antolina : Il Segreto, Anticipazioni 29 e 28 ottobre 2019, su Canale 5. Isaac affronta Antolina che continua a dichiararsi innocente mentre Gracia...

Firenze - tremendo Scontro tra scooteristi : Aldo Marzocchi - chef stellato - muore nell’incidente : Il 40enne, proveniente da una famiglia di ristoratori di Via Faenza, è morto dopo uno scontro tra due maxi scooter avvenuto alla periferia di Firenze. Era appena diventato padre. Tanti i messaggi alla famiglia lasciati sulla pagina del locale oggi chiuso per lutto.Continua a leggere

Incidente a Pozzallo : Scontro tra due auto : Incidente stradale ieri sera a Pozzallo. Lo scontro è avvenuto all’ingresso della città tra due auto. Quattro i feriti, 2 di Rosolini e 2 di Scicli

Juventus – Paura per Higuain : l’argentino trasportato in ospedale dopo lo Scontro col portiere del Lecce : Higuain trasportato in ospedale a Lecce dopo lo spaventoso scontro col portiere Gabriel Vasconcelos Ferreria Un 1-1 amaro per la Juventus oggi allo Stadio “Via del Mare” di Lecce. I bianconeri hanno pareggiato contro i salentini, salendo così a quota 23 a +2 dall’Inter che potrebbe riprendersi oggi la vetta della classifica. Intanto, la società e tutti i tifosi bianconeri vivono attimi di apprensione per le condizioni di ...

Dramma a Taranto - due morti e 4 feriti in uno Scontro frontale tra auto : La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di venerdì nel territorio del comune di Massafra, in provincia di Taranto. Secondo una primissima ricostruzione dell'accaduto, lo scontro è avvenuto probabilmente per una mancata precedenza all'altezza di un incrocio. morti i due conducenti: un uomo e una donna.Continua a leggere

Il Segreto anticipazioni 27ottobre - torna il serale : Scontro tra Severo e la Montenegro : Arrivano delle buone notizie per tutti gli appassionati de Il Segreto. Dopo un lungo stop, i vertici del biscione hanno deciso di rispolverare l'appuntamento con il serale. La soap verrà trasmessa domenica e, stando alle anticipazioni riportate all'interno della guida tv ufficiale Mediaset, si evince che ne vedremo di tutti i colori. Scoppierà una lite accesa tra Severo e Francisca mentre Antolina, ancora una volta, metterà in atto un piano ...

Incidente A1 - Scontro tra tir tra Valdarno e Arezzo : tre feriti e traffico in tilt : Incidente all'alba di oggi, venerdì 25 ottobre, sull'autostrada A1 al chilometro 354 in direzione Sud tra Valdarno e Arezzo: un maxi tamponamento si è verificato tra tir, di cui uno si è ribaltato nella carreggiata opposta. Tre i feriti, tra cui un autista che è rimasto bloccato tra le lamiere del mezzo pesante. Disagi alla circolazione con code fino a 4 chilometri in seguito alla chiusura del tratto autostradale.Continua a leggere

Scontro a Padova sul prof rientrato da Edimburgo : l’università lo vuole - l’ospedale no : Emilio Quaia nel marzo scorso ha bruciato due metastasi con la termoablazione. Ora il direttore generale contesta l'incarico da lui ottenuto. La parola alla Regione

Astronomia : alla scoperta di BD +20°307 - il sistema stellare binario teatro di Scontro tra esopianeti : Ha un’arida sigla alfanumerica per nome, si trova nella costellazione dell’Ariete a oltre 300 anni luce dalla Terra e presenta un’insolita nube di polveri calde: si tratta di BD +20°307, un sistema stellare binario che – in tempi relativamente recenti – dovrebbe essere stato teatro di uno scontro traumatico tra due esopianeti. A tenerlo sotto controllo, negli ultimi anni, è stata la ...

Conti in rosso alla Regione - Scontro tra Musumeci e Micciché : Il dibattito nel Parlamento siciliano, durato quasi 5 ore, sulla situazione finanziaria della Regione con un disavanzo di oltre 7 miliardi di euro, conferma i rapporti tesissimi tra il governatore Nello Musumeci e il presidente dell'Assemblea Gianfranco Micciche'. A Musumeci che parlato di "veleno contro il governo" bollando come "spettacolo indecoroso" le osservazioni dal pulpito fatte dal M5s e Pd con i dem che hanno persino chiesto le ...