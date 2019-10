Manovra | Conte | “Oggi chiudiamo” Ma Di Maio solleva i temi partite Iva e Radio Radicale

Rischio voto - tregua sulla Manovra : Conte e Pd frenano Di Maio : La ricreazione è finita, ma la campanella non l'ha suonata Giuseppe Conte ma ciò che ieri, a margine del vertice di maggioranza, raccontavano coloro che poche ore prima avevano...

Manovra - iniziato il vertice di maggioranza : Conte riunito con Di Maio e Franceschini : A due giorni dalla sconfitta in Umbria, la maggioranza di governo torna a sedere attorno a un tavolo. Lo fa a Palazzo Chigi dove è in corso il vertice sulla legge di bilancio. La riunione sulla Manovra è presieduta dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, affiancato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Sono presenti per il Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Riccardo Fraccaro, e il ...

Piccole imprese - Conte : “Burocrazia toglie il sonno - in arrivo codici per semplificare. In Manovra profluvio di tasse? Propaganda falsa” : “C’è una certa Propaganda che descrive la manovra come profluvio di balzelli e nuove tasse che colpiscono categorie come la vostra. Basta ripetere delle affermazioni per renderle vere e questo mi dispiace. Si dice che il governo vuole colpire voi, partite Iva e professionisti. Falso. Si afferma che abbiamo tassato il contante. Falso. Si afferma che abbiamo tassato acqua minerale e merendine. Falso. Che abbiamo tassato la benzina. ...

Conte in Umbria : "Sarà una Manovra redistributiva. Nessuna nuova tassa" : Il premier Giuseppe Conte e i leader di maggioranza sono oggi in Umbria, a Narni, per le battute finali in vista del voto regionale di domenica 27 ottobre. Un voto che vede il centrosinistra sfavorito contro il centrodestra unito a trazione leghista ma che in ogni caso secondo Conte non intaccherà le sorti del governo (altra cosa sarebbe forse una batosta in Emilia-Romagna). ...

Umbria - elezioni : Conte - Di Maio e Zingaretti insieme. Il premier : «La Manovra è redistributiva» : E alla fine foto fu. Non è quella di Vasto (Vendola-Bersani-Di Pietro), né quello di piazza Santi Apostoli con Prodi. E' la foto di Narni, quella che immortala il nuovo...

In Umbria Conte tra elezioni e Manovra economica : Conte: ufficialmente a Narni si parla di "incontro con la stampa sulla manovra economica", ma a vedere e sentire i leader del governo.

Conte : Manovra fortemente redistributiva : 13.04 "E'una Manovra fortemente redistributiva.Qualcuno fa propaganda, dicendo che introduce nuove tasse per gasolio, benzina,sul contante.Falso.Introduce tasse su plastica,tabacchi, per i colossi del web,dà più soldi alle famiglie,più soldi in busta paga ai lavoratori, potenziamo la ricerca".Così il premier Conte a Narni."Abbiamo un piano anti-evasione garbato ma determinato perché tutti paghino il giusto". Sull'Umbria,sottolinea:"Non si vota ...

Sindacati a Conte : confronto su Manovra : 18.46 In una lettera al premier Conte, Cgil, Cisl e Uil chiedono di avviare una serie d'incontri. "Non c'è da discutere solo della Legge di stabilità, che va comunque discussa e migliorata,ma anche cosa farà questo governo nei prossimi tre anni", scrivono Landini, Furlan e Barbagallo. "Riforma fiscale, lotta all'evasione, riforma previdenziale e rivalutazione delle pensioni, politiche sociali e industriali, investimenti, Mezzogiorno e nuovo ...

Manovra - Di Maio : “Stiamo lavorando a un evento in Umbria con Conte - Zingaretti e Speranza per spiegare i dettagli” : “Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani qui in Umbria con tutti i rappresentanti della coalizione di Governo per spiegare nei dettagli la Manovra“. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, nel corso di una visita al cantiere della Terni-Rieti. “Inviteremo anche il presidente Giuseppe Conte – ha aggiunto -, insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti, al ministro ...

Conte si schianta sulla Manovra. L'economista tedesco Gros : "Perché potrebbero non darvi flessibilità" : "Non si può fare finta di nulla", anche se il governo Conte è considerato "amico" dalla Commissione Ue. Daniel Gros, direttore del Center for European Policy Studies, spiega a Repubblica cos'ha portato Bruxelles a scrivere una lettera a Palazzo Chigi per chiedere conto delle coperture mancanti della

Manovra - Giuseppe Conte : 'Non temo conflitti' in Parlamento : Il Premier Giuseppe Conte si affida al senso di responsabilità dei partiti di governo affinché non stravolgano la legge di bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri. Le polemiche dell'ultimo fine settimana hanno decisamente destabilizzato l'equilibrio all'interno della maggioranza, tanto da richiedere nella giornata di lunedì un lungo vertice. Lui comunque si dichiara fiducioso. La Commissione europea ha chiesto chiarimenti sulla ...

Manovra - Conte : "Non siamo preoccupati" : L'attesa lettera della Commissione Europea, destinata al Ministro Gualtieri, è arrivata come previsto. L'Ue ha chiesto chiarimenti all'Italia, che dovranno arrivare entro domani "per consentire alla Commissione di tenerli in considerazione prima di dare l’opinione formale sulla Manovra". La richiesta di chiarimenti è arrivata dopo l'analisi effettuata sul Documento programmatico di Bilancio perché da questo si evince che la Manovra "non ...

Si rafforza l'asse Conte-Gualtieri sulla Manovra. La linea al Parlamento : piccole modifiche - no stravolgimenti : Questa volta a distanza solo per impegni di agenda, ma la questione logistica è secondaria. Giuseppe Conte da Torino, Roberto Gualtieri a Montecitorio davanti ai parlamentari del Pd: l’asse tra il premier e il ministro dell’Economia sulla manovra è sempre più solido. All’indomani della tregua armata nella maggioranza, i due parlano lo stesso linguaggio sul prossimo step, quel passaggio in Parlamento che ...

Manovra - Conte : con Ue normale interlocuzione : Conte:"C'e' una lettera da Bruxelles alla quale il ministro dell'Economia risponderà, forniremo tutti i chiarimenti, non siamo preoccupati