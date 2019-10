Canelo Alvarez vs Sergey Kovalev | Mondiale WBO mediomassimi boxe 2019 | data | programma

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Saulsi affronteranno per ilWBO dei pesi(o massimi leggeri): l’appuntamento è per sabato 2 novembre all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas (Nevada, USA). Si tratta di uno degli incontri più attesi dell’intera stagione di pugilato, un appunto davvero imperdibile per tutti gli appassionati della nobile arte che attendevano questa contesa da diverso tempo. Da una parte il fuoriclasse messicano che insegue l’impresa di vincere il terzo titolo iridato in tre categorie di peso differenti, attualmente è il detentore delle cinture WBA, WBC, IBF dei pesi medi e della cintura WBA dei superwelter. Dall’altra il colosso russo che difende il titolo, un veterano della categoria famoso per la potenza dei suoi colpi. Il 29enne ribattezzato Caneo, il pugile più ricco al mondo, se la dovrà vedere con il 36enne Krusher: ...

