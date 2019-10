Affossata la batteria Huawei P10 Lite con alcune app | problema diffuso e rimedi

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Stanno arrivando diverse segnalazioni in questi giorni da parte di utenti che si ritrovano in possesso di unP10con grossi problemi di autonomia. Come è normale che sia, dopo oltre due anni di utilizzo dello smartphone, lasta cominciando a fare i capricci. Tuttavia, quanto trapelato di recente sembra andare un pochino oltre, lasciando poca scelta a chi tutto sommato fino a questo momento non ha riscontrato ulteriori anomalie con il device Android. In particolare, ilriguarda la durata delladello stessoP10, in un contesto specifico. Ad esempio, si sostiene che aprendo determinate app l'autonomia residua dello smartphone passi dal 50% allo 0%. Una situazione, quella appena descritta, che si verifica soprattutto con Google Maps e tutte quelle applicazioni che per forza di cose attivano altri servizi, come il GPS nel caso appena ...

